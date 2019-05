Tennis | Madrid | avanti Fognini | fuori Cecchinato Esordio ok per Djokovic

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Marco Cecchinato perde un match altalenante contro Diego Schwartzman : Finisce subito il Masters 1000 di Madrid per Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 16 del tabellone, è stato battuto dall’argentino Diego Schwartzman, uno degli uomini giocatori fuori dal seeding più complicati da affrontare, per 6-0 4-6 6-1 in un match dalla durata piuttosto rapida, un’ora e un quarto. Il prossimo appuntamento, per l’azzurro, è dunque quello con il Foro Italico di Roma la settimana prossima, mentre ...

Tennis - Roger Federer : “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione. Dipende da come andrà a Madrid” : Senza se e senza ma è lo svizzero Roger Federer l’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : avanzano tutte le big : Si sono disputate oggi le prime otto partite del secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. Era molto interessante il match tra la statunitense Sloane Stephens, numero 8 del tabellone, e la bielorussa Victoria Azarenka: ha vinto la prima col punteggio di 6-4 2-6 6-2 in poco più di due ore, la finalista del Roland Garros del 2018 e vincitrice degli US Open del 2017 affronterà ora la vincitrice del match tra la cinese Saisai Zheng e la ...

Tennis - Madrid : Seppi subito eliminato. Montils vince in due set : TORINO - Ancora una serata difficile per Andreas Seppi, eliminato al primo turno del "Mutua Madrid Open", in corso sui campi in terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola, per mano di ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Andreas Seppi sconfitto in meno di un’ora da Gael Monfils : Si conclude molto in fretta il Masters 1000 di Madrid per Andreas Seppi. L’altoatesino è stato nettamente battuto, in 55 minuti, dal francese Gael Monfils. La testa di serie numero 16 si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1: il mix della buona giornata del transalpino e di quella pessima del nostro giocatore ha fatto la differenza dalla metà del primo set in avanti. Quello odierno è il sesto confronto vinto da Monfils sugli otto disputati ...

Tennis - Madrid LIVE : Nadal a rischio forfait : La prima big in campo era Sloane Stephens: la statunitense numero 8 del mondo ha battuto Viktoria Azarenka, Bie, 6-4 2-6 6-2. Nel pomeriggio Petra Kvitova, numero 2 del mondo e regina un anno fa, se ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : virus intestinale per Rafael Nadal. Lo spagnolo non dovrebbe dare forfait : Non ha pace Rafael Nadal. Dopo aver dovuto rinunciare al confronto con Roger Federer a Indian Wells e all’appuntamento dei 1000 sul cemento americano per problematiche fisiche, lo spagnolo si è trovato costretto a fare i conti con gli incontri sulla terra rossa dove i risultati inattesi in negativo non sono mancati: si pensi alle due semifinali perse a Montecarlo ed a Barcellona per mano di Fabio Fognini e Dominic Thiem. Ebbene, prossimo ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Osaka e Halep. Eliminate Svitolina e Muguruza : Si sono completati i match del primo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. Oggi c’era l’esordio della numero uno del mondo, la giapponese Naomi Osaka, che ha sconfitto in due set la slovacca Dominika Cibulkova. Buona la prima anche per Simona Halep, numero due del ranking mondiale, che si è imposta nettamente sulla russa Margarita Gasparyan sempre in due set. Tante le teste di serie uscite e tra queste spicca sicuramente ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2019 : Auger-Aliassime si regala Nadal - Struff elimina Kyrgios : Soltanto due incontri oggi nella giornata inaugurale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: cade subito una testa eccellente, quella di Nick Kyrgios. L’australiano, certamente non un drago sulla terra battuta, viene però eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff in poco più di un’ora con lo score di 7-6 (4) 6-4, col teutonico che al secondo turno attende ora il vincente tra il croato Marin Cilic, numero 9 del seeding, ed un ...

WTA Madrid – Caroline Wozniacki si ritira per infortunio : prosegue il momento sfortunato della Tennista danese : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid per un infortunio alla schiena: dopo appena 3 game, Alizè Cornet si ritrova ai sedicesimi Il momento negativo di Caroline Wozniacki non sembra voler terminare. La tennista danese, assente nelle scorse settimane a causa della consueta artrite reumatoide che la tormenta, si era presentata ai blocchi di partenza nel WTA di Madrid. Il suo cammino all’interno del main draw del ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fognini rientra e vuole avvicinare la top ten. Tabellone complicato per gli azzurri : Il Masters 1000 di Madrid segna il ritorno in campo di Fabio Fognini. Il ligure è fermo per un infortunio alla coscia dalla meravigliosa finale di Montercarlo e rientrerà proprio sulla terra rossa spagnola. L’obiettivo del nativo di Arma di Taggia è quello di provare a ripetere il cammino nel Principato o comunque di ottenere un risultato importante che possa avvicinarlo alla top ten. Ovviamente resta l’incognita della condizione ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Petra Kvitova. Avanti anche Azarenka - Barty e Garcia : Comincia nel migliore dei modi a Madrid la difesa del titolo per Petra Kvitova. La ceca, vincitrice lo scorso anno del torneo spagnolo, ha sconfitto al primo turno abbastanza agevolmente l’americana Sofia Kenin in due set con il punteggio di 6-1 6-4. Kvitova è staccata di 136 punti da Naomi Osaka e ha come obiettivo in queste settimane (tra Roma e Roland Garros) a diventare la nuova numero uno del mondo. Tra le big ottima prestazione anche ...