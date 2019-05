Tennis | esordio vincente per Fognini a Madrid

Tennis - Madrid : avanti Fognini - fuori Cecchinato. Esordio ok per Djokovic : Buona la prima anche per lo svizzero Stan Wawrinka, Atp, che si è sbarazzato 6-2 6-3 del francese Pierre-Hugues Herbert, numero 41 del mondo. Il 33enne di Losanna si giocherà un posto negli ottavi ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Osaka e Halep. Eliminate Svitolina e Muguruza : Si sono completati i match del primo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. Oggi c’era l’esordio della numero uno del mondo, la giapponese Naomi Osaka, che ha sconfitto in due set la slovacca Dominika Cibulkova. Buona la prima anche per Simona Halep, numero due del ranking mondiale, che si è imposta nettamente sulla russa Margarita Gasparyan sempre in due set. Tante le teste di serie uscite e tra queste spicca sicuramente ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Petra Kvitova. Avanti anche Azarenka - Barty e Garcia : Comincia nel migliore dei modi a Madrid la difesa del titolo per Petra Kvitova. La ceca, vincitrice lo scorso anno del torneo spagnolo, ha sconfitto al primo turno abbastanza agevolmente l’americana Sofia Kenin in due set con il punteggio di 6-1 6-4. Kvitova è staccata di 136 punti da Naomi Osaka e ha come obiettivo in queste settimane (tra Roma e Roland Garros) a diventare la nuova numero uno del mondo. Tra le big ottima prestazione anche ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : la prima di Jannik Sinner! Grande esordio del 17enne azzurro : E’ un momento magico per il Tennis maschile italiano. Al trionfo di Fabio Fognini a Montecarlo, alle scelta della città di Torino come sede delle ATP Finals del 2021, si è aggiunta anche la prima vittoria della carriera in un tabellone principale di un torneo ATP di Jannik Sinner. Il 17enne di San Candido, numero 314 della classifica mondiale, ha sconfitto a Budapest l’ungherese Mate Valkusz in tre set con il punteggio di 6-2 0-6 ...

Tennis - ATP Budapest 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio dall’olandese Haase : Finisce subito il cammino di Thomas Fabbiano nel torneo ATP di Budapest. Il 29enne di San Giorgio Jonico è stato sconfitto dall’olandese Robin Haase, numero 64 del mondo, con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco e anche un’interruzione per pioggia ad inizio terzo set. Ottimo inizio di partita per Fabbiano, che strappa in apertura di match il servizio all’avversario. Il pugliese mantiene il vantaggio ...

WTA Stoccarda – Infortunio Simona Halep : la Tennista romena ko prima dell’esordio : Simona Halep costretta a dare forfait prima dell’esordio a Stoccarda: la tennista romena, fermata da un problema all’anca, si ritira dal torneo tedesco Il torneo WTA di Stoccarda perde una fra le sue principali protagoniste. prima del suo esordio ufficiale, Simona Halep, tennista numero 2 del ranking mondiale femminile, ha annunciato il suo ritiro a causa di un problema fisico. La tennista romena è stata fermata da un fastidio ...

WTA Istanbul – Infortunio Camila Giorgi : la Tennista azzurra si ritira prima dell’esordio : Camila Giorgi costretta a dare forfait dal WTA di Istanbul: la tennista azzurra si ritira prima dell’esordio contro Barbora Strycova Inizio settimana complicato per i tennisti azzurri impegnati in giro per il mondo. Marco Cecchinato ha dato forfait a Budapest, Fabio Fognini è in dubbio per Barcellona, mentre Camila Giorgi è stata costretta a ritirarsi dal WTA di Istanbul. La tennista azzurra, che ha preso parte alla trasferta di Fed ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : esordio per Rafael Nadal. L’Italia tifa Fabio Fognini in attesa di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato : Giornata, quella di oggi del Masters 1000 di Montecarlo, dedicata agli incontri che completano il secondo turno del tabellone in modo da arrivare domani agli ottavi di finale con gli accoppiamenti già fatti. L’incontro più atteso per L’Italia è quello di Fabio Fognini che sarà opposto al francese Gilles Simon nel secondo incontro sul Campo dei Principi. Sarà un match molto difficile per il Tennista di Arma di Taggia che ha perso tutti e cinque i ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : esordio per Novak Djokovic - in campo anche Cecchinato e Sonego : Si completano i match di primo turno e cominciano quelli del secondo al Masters 1000 di Montecarlo. Fabio Fognini, dopo la sofferta vittoria contro il russo Andrey Rublev, attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà fuori dal match tra il francese Gilles Simon e il giovane australiano Alexei Popyrin. Se Fognini aspetta, non lo fanno Marco Cecchinato e Lorenzo Sonego, che entrambi tornano in campo quest’oggi. Il siciliano ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montecarlo 2019 : esordio positivo per Stan Wawrinka e Borna Coric : Cala il sipario sulla prima giornata del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: sulla terra battuta monegasca quattro gli incontri odierni del primo turno, oltre al completamento delle qualificazioni. Passano al secondo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, l’argentino Guido Pella, lo svizzero Stan Wawrinka ed il croato Borna Coric, testa di serie numero 9. I primi otto del seeding sfruttano un bye ...

Tennis - ATP Houston 2019 : Paolo Lorenzi sconfitto all’esordio dal colombiano Galan : Finisce subito il cammino di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di Houston. Il 37enne senese è stato sconfitto al primo turno dal colombiano Daniel Elahi Galan, numero 241 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Nel primo set è Lorenzi a portarsi avanti sul 2-1, strappando il servizio a zero all’avversario nel terzo gioco. Galan, però, riesce ad ottenere ...

WTA Bogotà – Esordio con vittoria per Sara Errani : la Tennista azzurra supera in rimonta Irina Maria Bara : Esordio vincente per Sara Errani al primo turno del WTA di Bogotà: la tennista azzurra batte in rimonta Irina Maria Bara e accede agli ottavi Un brivido dopo il primo set, il sorriso al termine del terzo. Esordio vincente per Sara Errani nel primo turno del WTA di Bogotà. La tennista azzurra, ripescata come lucky loser, ha sconfitto la romena Maria Irina Bara (n°170 WTA) in rimonta, dopo 2 ore e 12 minuti, distribuite su 3 set conclusi con ...