Tangenti per gli appalti | arrestati 43 politici e imprenditori

Appalti e Tangenti - operazione antimafia a Milano : 43 arresti - coinvolti politici di Forza Italia e imprenditori : I carabinieri di Monza e la Gdf di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito ...

Appalti e Tangenti - operazione antimafia a Milano : 43 arresti - coinvolti politici e imprenditori : I carabinieri di Monza e la Gdf di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito ...

Tangenti - 43 ordinanze della Dda di Milano : 28 arresti tra politici e imprenditori per associazione mafiosa : associazione a delinquere di stampo mafioso e corruzione per spartirsi e aggiudicarsi appalti pubblici. Sono le accuse mosse dalla Dda di Milano nei confronti di politici, amministratori pubblici e imprenditori di Lombardia e Piemonte: 43 le ordinanze di custodia cautelare eseguite all’alba dai carabinieri di Monza e dalla Guardia di Finanza di Varese, di cui 12 in carcere, 16 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora e 12 con obbligo di ...

Tangenti per gli appalti - 28 arresti tra Lombardia e Piemonte : coinvolti politici e funzionari pubblici : In Lombardia e Piemonte i carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese stanno eseguendo 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta...

Quattro persone sono state arrestate per un presunto giro di Tangenti sugli appalti pubblici a Palermo : Quattro arresti e altre 10 misure cautelari nei confronti di pubblici ufficiali e imprenditori: è il bilancio di un'operazione della Squadra mobile della Polizia di Palermo contro un vasto giro di ...

[Il caso] Per decidere il destino del sottosegretario leghista serve più tempo. La procura di Roma a caccia delle Tangenti dell'eolico lungo ... : Media Italia si occupava di produrre contenuti editoriali, il giornale di bordo della AirOne, e eventi nel mondo della moda e dello spettacolo, Miss Muretto,. Un successo andato di pari passo con l'...

Un ex assessore di Ferentino è stato arrestato per Tangenti : L'ex assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Ferentino (Frosinone) è stato arrestato dai Carabinieri su ordine del tribunale di Roma. L'arresto è a corollario delle indagini che il 7 marzo hanno portato all'arresto di 5 persone, tra cui un consigliere comunale di Ferentino, indiziate di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per aver chiesto una tangente a un imprenditore di Tivoli che si era aggiudicato la gara di ampliamento ...

"Tangenti per il Mose riciclate all'estero". Sequestrato il "tesoro" di 12 milioni dell'ex presidente del Veneto Galan : Un sequestro di 12,3 milioni di euro è stato eseguito dalla Polizia economico finanziaria di Venezia, su ordine del Gip di Venezia, nell'ambito di un'indagine per riciclaggio internazionale ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, riguardante il reinvestimento all'estero delle tangenti incassate dall'ex presidente del Veneto, Giancarlo Galan. Nell'indagine, che coinvolge sei persone, sono coinvolti due commercialisti ...

Grecia - nello scandalo Novartis in campo anche l’Fbi : “Tangenti per tutti - politici - funzionari e media” : C’è anche l’ex ministro socialista della salute Andreas Loverdos tra gli indagati in Grecia per lo scandalo Novartis, la mega inchiesta fatta in collaborazione con l’Fbi che sta scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora di tangenti e sovraprezzi di farmaci per l’erario ellenico. L’azione della procura greca anticorruzione ha portato alla rimozione dell’immunità di Loverdos che dovrà dare spiegazioni ...

Mose : riciclaggio Tangenti ed evasione fiscale - da Gdf sequestri per oltre 12 mln di euro (2) : (AdnKronos) - Le ulteriori investigazioni e l’esecuzione di una rogatoria in Svizzera hanno permesso di accertare che il ricorso all’interposizione di società in paesi off-shore era stato utilizzato dai professionisti esteri su larga scala e in maniera professionale per consentire a numerosi imprend

Mose : riciclaggio Tangenti ed evasione fiscale - da Gdf sequestri per oltre 12 mln di euro : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia stanno eseguendo un provvedimento del Gip presso il Tribunale di Venezia con cui è stato disposto il sequestro di 12.335.378 euro, profitto dei reati di riciclaggio internazionale e di esercizio abusiv

Felicity Huffman si dichiarerà colpevole nel processo sulla truffa delle Tangenti per l’ammissione all’università : Felicity Huffman, una delle attrici protagoniste della serie Desperate Housewives, ha detto che si dichiarerà colpevole delle accuse formalizzate contro di lei per il coinvolgimento nello scandalo delle tangenti per l’ammissione alle università. Secondo il Guardian anche altri 12 genitori che avevano pagato

Tangenti stadio - Raggi : «Roma saccheggiata per 30 anni - non si torna indietro» : «Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta sindaca di Roma sapevo che avrei subito ogni tipo di attacco: mediatico, politico, personale». Virginia Raggi si sfoga e si...

Tangenti per il nuovo stadio della Roma Indagato anche l’assessore Frongia| : L’accusa è di corruzione nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito