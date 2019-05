Tangenti Milano | Greco | “Valutiamo la posizione del governatore Fontana” Le carte

Tangenti a Milano - Greco : “Politica e imprenditoria colluse con cosche mafiose. Peggioramento con campagna elettorale” : “Da tempo in Lombardia politica e imprenditoria locale sono colluse con le cosche del territorio ed è accaduto anche in questo caso”. Il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, commenta con queste parole l’operazione che ha coinvolto 95 persone tra la Lombardia e il Piemonte. “È stata contestata l’aggravante mafiosa – spiega il capo della Dda di Milano, Alessandra Dolci – perché attraverso l’imprenditore D’Alfonso, la ...

Tangenti Milano - il prezzo di Tatarella : soldi - viaggi - auto e carte di credito. Il corruttore : ‘Questo preleva come un toro’ : Chiedeva, Pietro Tatarella. Chiedeva soldi senza farsi problemi a Daniele D’Alfonso, titolare della della Ecol-Service srl. Che pagava, senza batter ciglio. Troppo preziosa per lesinare sui compensi la figura del consigliere comunale di Forza Italia, che per i magistrati di Milano – titolari dell’inchiesta che ha portato in carcere 28 persone tra politici, amministratori e capi d’azienda – era a libro paga ...

Tangenti Milano - “finanziamento illecito a Fratelli d’Italia”. L’intercettazione : “Devo dare 10mila euro al partito di La Russa” : I finanziamenti illeciti alla politica da parte di uno degli arrestati nell’inchiesta della Dda di Milano sono stati disposti in favore di Fratelli d’Italia. È quanto afferma il gip del Tribunale di Milano nell’ordinanza con la quale ha disposto gli arresti di 28 persone e misure cautelari per altre 15. Il collettore dei soldi ai partiti, secondo la ricostruzione della procura guidata da Francesco Greco, era ...

Tangenti a Milano - le intercettazioni e la mazzetta al bar : “Ti ho portato una bottiglia di vino. Manca solo… mille” : “Privé e consolle, c’ho mezza Forza Italia. Ho tutti i numeri uno di Varese, stasera faccio un figurone”, “possiamo arrivare a 90mila euro, ma non facciamo meno di 70mila”. Sono alcune delle intercettazioni registrate e diffuse dai carabinieri di Monza e Brianza sugli affari tra politici e imprenditori nell’inchiesta che ha portato all’esecuzione di 43 ordinanze di custodia cautelare per associazione a ...

Tangenti a Milano - la conferenza stampa in Procura con Francesco Greco e Alessandra Dolci : segui la diretta : A Milano, in Procura, è in corso la conferenza stampa sull’inchiesta per gli appalti che ha portato a 43 ordinanze di custodia cautelare e che vede coinvolti alcuni esponenti di Forza Italia. Presenti il Procuratore capo Francesco Greco e il Procuratore della Dda, Alessandra Dolci. L'articolo Tangenti a Milano, la conferenza stampa in Procura con Francesco Greco e Alessandra Dolci: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Appalti a Milano - nel video la consegna delle Tangenti in un bar e le conversazioni con esponenti della ‘ndrangheta : In totale sono 95 le persone (tra cui gli esponenti di Forza Italia, Pietro Tatarella e Fabio Altitonante) coinvolte, a Milano, nell’inchiesta coordinata dal Procuratore aggiunto e responsabile della Direzione distrettuale antimafia di Milano Alessandra Dolci e dai pm Silvia Bonardi, Adriano Scudieri e Luigi Furno. Le accuse sono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a corruzione aggravata dall’aver favorito un’associazione ...

Milano - Tangenti e rapporti con organizzazioni mafiose : 43 arresti e 95 indagati : Un vero e proprio terremoto giudiziario si è abbattuto nelle ultime ore in Lombardia, precisamente tra le province di Milano e Varese, dove un'inchiesta coordinata dalla Dda (Direzione distrettuale antimafia) ha fatto emergere l'esistenza di due distinti gruppi criminali. Secondo chi indaga il sodalizio era dedito alla richiesta di tangenti, e avrebbe anche avuto rapporti con organizzazioni criminali giudicate di stampo mafioso, come ad esempio ...

Milano : Altitonante e Tatarella - i due enfant prodige forzisti travolti dall’inchiesta sulle Tangenti : Il primo, arrivato dall’Abruzzo, è sottosegretario della Regione Lombardia. Il secondo, cresciuto tra i giovani forzisti della Gelmini, è candidato alle europee

Appalti e Tangenti - operazione antimafia a Milano : 43 arresti - coinvolti politici di Forza Italia e imprenditori : I carabinieri di Monza e la Gdf di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito ...