Tangenti in Lombardia | valanga di arresti | coinvolti anche politici

Tangenti in Lombardia - Fontana vittima di un tentativo di corruzione : Francesca Bernasconi Salvini: "Sono doppiamente orgoglioso di lui". Nei prossimi giorni verrà sentito in procura Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, era stato il bersaglio di uno dei tentativi di corruzione, da parte del gruppo di politici e imprenditori, arrestati questa mattina in diverse città della Lombardia, durante la maxi operazione di guardia di finanza e carabinieri. Il tentativo però non era andato a buon ...

Tangenti Lombardia : politici coinvolti e arrestati - ecco chi sono : Tangenti Lombardia: politici coinvolti e arrestati, ecco chi sono Carabinieri e Guardia di Finanza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, hanno eseguito 43 ordinanze di custodia cautelare tra Lombardia e Piemonte nel quadro di un’inchiesta su un giro di Tangenti a politici, amministratori e dirigenti pubblici. Tangenti Lombardia: Attilio Fontana “parte lesa” I militari hanno condotto l’operazione principalmente ...

Arresti Lombardia corruzione - Tangenti per Tatarella/ Conte : Spazzacorrotti funziona : Lombardia, 28 Arresti: maxi operazione tangenti e corruzione, coinvolti Pietro Tatarella e Fabio Altitonante. Conte 'la legge Spazzacorrotti funziona'

Il presunto giro di Tangenti in Lombardia e Piemonte che fa tremare il centrodestra : Nuovo terremoto tangenti nel nord Italia. 43 persone sono state arrestate per corruzione e turbativa d'asta dalla procura di Milano. La vasta operazione coinvolge le province di Milano, Varese, Monza e della Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e Asti. Tra i politici coinvolti anche il consigliere comunale di Milano Pietro Tatarella, candidato di FI alle Europee, e il sottosegretario azzurro della Regione ...

Tangenti Lombardia - richiesta di arresto anche per il deputato Diego Sozzani : il giallo in aeroporto : C'è anche il nome del deputato di Forza Italia Diego Sozzani tra le richieste di arresto inviate al gip del Tribunale di Milano, per l'inchiesta sulle Tangenti in Lombardia che ha portato alle manette 43 persone. La richiesta di arresto per Sozzani, unico parlamentare al momento coinvolto nell'inchi

Tangenti Lombardia - il governatore Fontana : 'Parte offesa - parlerò con i pm' : Nella nuova bufera giudiziaria che sta travolgendo la Lombardia, spunta il nome del presidente della Regione, Attilio Fontana, ma in quanto "parte offesa". Il governatore sarebbe, infatti, stato al ...

Tangenti in Lombardia - tra gli arrestati Pietro Tatarella e Fabio Altitonante : Misure cautelari per 43 persone, tra cui il consigliere comunale e candidato FI alle Europee e il sottosegretario forzista della Regione. Richiesta di arresto per il deputato azzurro Diego Sozzani. Il «ras» varesino di FI, Gioacchino Caianiello, accusato di «istigazione alla corruzione» del governatore leghista Attilio Fontana

