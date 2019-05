Tangenti a Palermo | il funzionario all’imprenditore | “5mila euro? Troppo pochi | facciamo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) “Con 8milala chiudiamo qui“, “io pensavo a 5mila”, “mi pare poco”, “a prescindere dai mille in più o in meno, a me interessa entrare nel suo cuore”. È parte della conversazione, intercettata dai carabinieri, tra un imprenditore e unche cercano un accordo, a, per lesu alcuni appalti che coinvolgono il Provveditorato opere pubbliche. Agli arresti sono finiti quattro pubblici ufficiali, mentre otto imprenditori sono indagati.L'articolo, ilall’imprenditore: “5mila8mila e chiudiamola qui” proviene da Il Fatto Quotidiano.

