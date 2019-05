Tangenti | 43 ordinanze della Dda di Milano | 28 arresti tra politici e imprenditori per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Associazione a delinquere di stampo mafioso e corruzione per spartirsi e aggiudicarsi appalti pubblici. Sono le accuse mosse dalla Dda dinei confronti di, amministratori pubblici edi Lombardia e Piemonte: 43 ledi custodia cautelare eseguite all’alba dai carabinieri di Monza e dalla Guardia di Finanza di Varese, di cui 12 in carcere, 16 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora e 12 con obbligo di firma. In totale sono 95 le persone coinvolte nell’inchiesta coordinata dal Procuratore aggiunto e responsabileDda Alessandra Dolci e dai pm Silvia Bonardi, Adriano Scudieri e Luigi Furno.Le accuse sono a vario titolo associazione per delinquere aggravata dall’aver favorito un’associazione di tipo mafioso, finalizzata a corruzione, finanziamento illecito ai partiti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false ...

SkyTG24 : #UltimOra #Tangenti e #appalti, 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, tra #Lombardia e… - GiuseppeMargio1 : RT @Agenzia_Ansa: #Tangenti, 43 ordinanze della #Dda #Milano, anche politici - Frances28064898 : RT @SkyTG24: #UltimOra #Tangenti e #appalti, 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, tra #Lombardia e #Piemonte. Ci sono… -