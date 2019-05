Taglio pensioni d’oro da giugno | ecco le varie aliquote

ilfogliettone

(Di martedì 7 maggio 2019) Prende il via il prossimoildelled'oro previsto dalla legge di bilancio. In una circolare pubblicata sul sito, l'Inps sottolinea che "a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamentistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamentistici".Gli importi saranno ridotti del 15% per la quota di importo da 100.000 a 130.000 euro; del 25% per la quota di importo da 130.000 a 200.000 euro; del 30% per la quota di importo da 200.000 a 350.000 euro; del 35% per la quota di importo da 350.000 a 500.000 euro; del 40% per la quota di importo eccedente i 500.000 euro. Ai fini dell'individuazione dell'importostico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i ...

