Svelati i dettagli delle quattro fotocamere posteriori di HONOR 20 e HONOR 20 Pro

Svelati i primi dettagli del concerto di Ligabue a San Siro con tre canzoni in scaletta e le novità sul tour nei palasport : Sono arrivati i primi dettagli sul concerto di Ligabue a San Siro, quello che l'artista di Correggio terrà nell'ambito della tournée di supporto a Start, che ha rilasciato l'8 marzo scorso con Certe donne brillano. L'artista si è ritrovato a San Siro per lo shooting fotografico del tour e ha approfittato dell'occasione per rispondere ad alcune domande dei fan attraverso una diretta Facebook nella quale ha rivelato di essere al lavoro sulla ...