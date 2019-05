Superbike | round Italia | cinque Ducati ad Imola

Superbike - round Italia : Yamaha sempre più presente nel mondiale : A disposizione del più vincente Italiano in SBK, 22 successi, e del campione del mondo uscente della SuperSport non c'è la seconda moto, il che, nelle giornate di test, rallenta non poco i lavori di ...

Superbike - Round Assen - Gara2 : immenso Bautista : Il quattro volte campione del mondo si è poi ripreso la seconda piazza. Nel frattempo Lowes stava duellando con Haslam e dietro di loro c'era Markus Reiterberger, BMW Motorrad WorldSBK Team, col ...

Superbike 2019 - Round Olanda : Gara 1 rinviata per neve - il precedente del 1980 in Austria : Vedo che viene annullata Gara 1 della Superbike ad Assen e, a parte i soliti pensieri preoccupati sulle variazioni climatiche, mi sento più giovane, torno indietro e sorrido . Ecco perché. La mia ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta Superbike round Olanda (12 - 13 - 14 Aprile) : Dopo aver scalato il muro del MotorLand di Aragon (Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8), i piloti si sfideranno sulla storica pista al TT di Assen per dare il via al Motul Dutch Round. Un Round affascinante si è appena concluso ma un altro sta per iniziare. Il Campionato del mondo MOTUL FIM SuperBike sta per approdare sullo storico circuito di Assen, tappa immancabile del calendario dal...

Superbike - Round Aragon - Gara2 : Bautista non si ferma più : Il quattro volte campione del mondo non ha mollato nemmeno per un secondo ed è riuscito così ad imporsi davanti alla Ducati di Chaz Davies , ARUBA.IT Racing - Ducati, che proprio ad Aragon è tornato ...

Superbike - Round Aragon - FP2 : ancora Bautista davanti a tutti : Eugene Laverty , Team Goeleven, conclude la sua miglior sessione nel Campionato del mondo MOTUL FIM Superbike 2019 registrando il quinto miglior tempo della giornata. Il pilota irlandese ha ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta Superbike round Aragon (5 - 6 - 7 Aprile) : La maggior parte degli appuntamenti col Campionato del mondo WorldSBK (Diretta su Sky Sport MotoGP e TV8) si svolgono in terra europea, il primo Round nel vecchio continente offre sempre un’indicazione su cosa succederà nelle tappe successive. I piloti hanno già preso il ritmo per affrontare le gare, i team hanno accumulato alcune settimane di lavoro sullo sviluppo e il distacco potrebbe ridursi… o aumentare. Fin dal ...

Superbike – Bautista e Davies pronti per il primo round europeo del 2019 : le sensazioni dei piloti Aruba.it Racing : Il team Aruba.it Racing – Ducati torna in Europa per il terzo appuntamento del Mondiale Superbike sulla pista spagnola di MotorLand Aragón Dopo le due trasferte extraeuropee in Australia e Tailandia, il Campionato Mondiale Superbike 2019 sbarca in Europa per il terzo appuntamento della stagione, l’Aragón round, che avrà luogo questo weekend dal 5 al 7 aprile sul tracciato di MotorLand, situato a circa cento chilometri da ...

Brembo svela il round 2 del Mondiale Superbike in Thailandia : La seconda tappa del Mondiale Superbike, in programma dal 15 al 17 marzo si disputa al Chang International Circuit. Realizzato con un investimento di 54 milioni di euro, è stato inaugurato nell’ottobre 2014 e prende il nome da una marca di birra locale.? Nelle 4 stagioni in cui ha ospitato il Mondiale Superbike il circuito […] L'articolo Brembo svela il round 2 del Mondiale Superbike in Thailandia sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta Superbike round Thailandia (16 e 17 Marzo) : Il Mondiale SuperBike 2019 riparte dal caldo infernale del Circuito di Buriram, con il Round della Thailandia in Diretta su Sky Sport MotoGP da sabato 16, a domenica 17 marzo. Per il triennio 2019-2021, sarà il canale 208 di Sky a trasmettere in Diretta esclusiva tutti i Round delle 3 classi in pista: World SuperBike (13 Round), World SuperSport (12 Round) e World SuperSport 300 (9 Round). Alvaro...