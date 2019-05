Striscione contro Salvini a Salerno | polizia in casa di una signora per rimuoverlo - Sky

Striscione contro Salvini a Salerno - "polizia in casa per rimuoverlo" : Striscione contro Salvini a Salerno, "polizia in casa per rimuoverlo" Secondo quanto riferito dall'Osservatorio repressione, gli agenti sarebbero entrati nell'appartamento di una donna - che aveva consentito a un'associazione di esporre lo Striscione - per chiedere di toglierlo Parole chiave: ...

Comizio di Salvini a Salerno - i poliziotti fanno togliere a una signora lo Striscione contro la Lega : Una signora, poco prima che Matteo Salvini iniziasse il Comizio a Salerno, ha esposto dal proprio balcone di casa, su richiesta dell’Arci, uno striscione privo di simboli di partito o elettorali ma con la scritta “questa Lega è una vergogna“. Alcuni uomini della digos, come si vede nel video, hanno citofonato e, una volta entrati nell’abitazione, hanno chiesto alla proprietaria di togliere lo striscione “per evitare ...

Striscione contro Salvini a Salerno - polizia entra in casa di una signora : 'Questa Lega è una vergogna'. Questo lo Striscione appeso ieri dalle finestre di un appartamento di Salerno, a pochi metri dalla piazza dove si sarebbe tenuto il comizio di Matteo Salvini. Solo che a ...

Striscione contro Salvini a Salvini - polizia entra in casa di una signora : 'Questa Lega è una vergogna'. Questo lo Striscione appeso ieri dalle finestre di un appartamento di Salerno, a pochi metri dalla piazza dove si sarebbe tenuto il comizio di Matteo Salvini. Solo che a ...

Striscione ultras Lazio - Liliana Segre : “Ci sono leggi contro l’apologia del fascismo. Basta applicarle” : Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa su Rai1 Liliana Segre ha commentato le immagini dello Striscione pro Mussolini esposto in Piazzale Loreto a Milano da alcuni tifosi laziali nei giorni scorsi: “Mi sono chiesta ma non ci sono delle leggi contro l’apologia del fascismo? Ci sono, Basta applicarle.” La Senatrice a vita ha aggiunto: “Tengo in mano la costituzione che non mi sono mai stancata di riguardare nella mia ...

Napoli - altro Striscione contro De Laurentiis : contestazione nelle ultime ore [FOTO] : Il Napoli si prepara per il lunch match della domenica valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Carlo Ancelotti in campo in trasferta contro il Frosinone. Pochi obiettivi ormai per gli azzurri che sono tranquilli al secondo posto della classifica, risultato che non basta ai tifosi, nelle ultime ore altra contestazione. “Carletto l’ultimo prescelto per prendere in giro tutti…senza un vero progetto”. E’ questo ...

Napoli - nuovo Striscione contro De Laurentiis : ancora critiche ingiuste contro la proprietà : De Laurentiis avrà i suoi difetti, ma ha portato il Napoli costantemente in vetta alla Serie A, alcune critiche sembrano ingiuste “Carletto l’ultimo prescelto per prendere in giro tutti…senza un vero progetto”. La contestazione in quel di Napoli contro il presidente De Laurentiis prosegue. Quello sopracitato è il testo dell’ultimo striscione esposto nella notte dai tifosi partenopei contro la presidenza del club, rea di non avere un ...

Striscione degli Ultrà contro De Laurentiis in Piazza Plebiscito : Nella notte gli Ultrà del Napoli hanno esposto uno Striscione sotto le colonne di Piazza Plebiscito “Carletto ultimo prescelto a prendere in giro tutti senza un vero progetto“. E’ l’ultimo episodio di una lunga contestazione al presidente De Laurentiis da parte della tifoseria insoddisfatta per i risultati della squadra azzurra. Dopo i cori allo stadio, la sempre minore affluenza al San Paolo e le contestazioni, anche Carlo Ancelotti ...

«Onore a Mussolini» - Striscione neofascista : identificati 19 ultrà della Lazio e tre dell'Inter. Il club biancoceleste : «Non sono i nostri valori». Cori razzisti contro Bakayoko a San Siro : Uno striscione choc alla vigilia del 25 aprile: «Onore a Benito Mussolini». Ad esporlo è stato un gruppo di tifosi della Lazio, in trasferta a Milano, insieme ad alcuni esponenti...

Salvini contro gli ultras della Lazio che hanno esposto Striscione pro Mussolini (VIDEO) : “identificati 14 idioti” : Matteo Salvini non le manda a dire e si scaglia contro gli ultras laziali che hanno esposto lo striscione pro Mussolini Bergamo, 24 Aprile 2019 – “Nessuna tolleranza per ogni forma di violenza, fisica o verbale”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini all’inaugurazione della sede della Lega a Bergamo. Il ministro si scaglia … Continue reading Salvini contro gli ultras della Lazio che hanno esposto ...

«Onore a Mussolini» - Striscione neofascista a Milano : identificati 19 ultrà della Lazio e tre dell'Inter. Cori razzisti contro Bakayoko a San Siro. Salvini : nessuna tolleranza : Uno striscione choc alla vigilia del 25 aprile: «Onore a Benito Mussolini». Ad esporlo è stato un gruppo di tifosi della Lazio, in trasferta a Milano, ai quali si sarebbero uniti...

25 aprile : Striscione contro sindaco : LENTATE SUL SEVESO, MONZA, - "Se il partigiano contraddirai, minacce riceverai". Sono le parole scritte su uno striscione comparso stamane davanti al Comune di Lentate sul Seveso, in Brianza, contro ...