Stadio San Siro | il sindaco Sala a Milan ed Inter | “ascoltiamo proposte”

Il Mattino : «Nessun rischio di privatizzazione per lo Stadio San Paolo» : «Nessun rischio di privatizzazione per lo stadio San Paolo» Il Mattino oggi riporta la risposta del Comune di Napoli alle voci che parlavano di una privatizzazione di alcune strutture della città. Il progetto sarebbe riconducibile al piano delle dismissioni inserito nell’ultimo Def, con l’obiettivo di tirare su, entro fine anno quasi un miliardo di euro. Grazie ai fondi delle Unversiadi infatti molte strutture sono state rinnovate come ...

Stadio Barcellona - i blaugrana volano in campo ma pensano al futuro : il progetto del nuovo Camp Nou è da paura [VIDEO] : In Campo sembra essere tornato ai vecchi tempi, come fino a qualche anno fa. Il Barcellona vola e sogna il Triplete: Campionato in saccoccia, finale di Copa del Rey a fine maggio e finale di Champions League molto vicina dopo il 3-0 di ieri al Liverpool. Dopo il 2015, anno dell’ultimo successo in Campo europeo, i blaugrana erano sempre usciti ai quarti di finale. Ora, con un Messi di nuovo protagonista, sono tornati grandi. Ma ...

Universiadi 2019 : lo Stadio San Paolo cambia volto per l’appuntamento : Una grande novità per i tifosi del Napoli e non solo. Cambierà volto lo Stadio San Paolo: per rivoluzionare il principale campo in terra partenope c’è stato bisogno del grande appuntamento internazionale, le Universiadi, che saranno in programma in estate proprio nel capoluogo campano. Il 3 luglio sarà in programma la cerimonia d’apertura, oggi l’Ati, aggiudicataria dei lavori di sostituzione dei seggiolini, ha consegnato al ...

L'Universiade colora il San Paolo : lo Stadio del Napoli cambia volto : Un mix di cinque colori, con predominanza dell'azzurro per il nuovo volto dello stadio San Paolo. L'Ati, aggiudicataria dei lavori di sostituzione dei seggiolini, ha consegnato al Commissario ...

FOTO – Ecco come sarà il nuovo volto dello Stadio San Paolo! Guardate : IL RENDERING dello Stadio SAN PAOLO Napoli, Stadio San Paolo procedono i lavori per la sostituzione dei seggiolini e già completati gli impianti di illuminazione e di audio. L’ATI ha consegnato a Gianluca Basile, Commissario Straordinario, ha ricevuto dall’ATI alcune immagini che mostrano come si presenterà il San Paolo al termine dei lavori: ottenuto effetto pixellato con cinque colori per i seggiolini. Ecco LE FOTO: Leggi anche Il ...

Stadio San Siro : scatta l'allarme per le vibrazioni - allerta anche per i concerti rock : allerta a Milano per lo Stadio San Siro: una recente perizia ha lanciato l'allarme per gli effetti delle vibrazioni sul terzo anello dell'impianto, dove lo scorso 7 aprile sono state avvertite delle oscillazioni. Si guarda con preoccupazione alle ultime gare di campionato di Milan e Inter, e soprattutto alla stagione dei concerti, in particolare quelli rock, che sembrano impensierire maggiormente gli esperti. Preoccupazioni Recentemente i tifosi ...

Niente paura adesso torna Vasco! Con sei concerti allo Stadio San Siro di Milano - : Fare belle canzoni non basta più, devi saper fare spettacoli che portino gioia ed emozioni». Hai scelto il brano "Qui si fa la storia" per aprire i concerti. Perché? «A ottobre, quando ho iniziato a ...

Vasco a giugno per sei serate a San Siro Record per un rocker in uno Stadio : Vasco Rossi è pronto a battere se stesso ancora una volta. Il rocker di Zocca torna negli stadi con il 'Vasco Non Stop Live 2019', che ha già venduto oltre 330 mila biglietti: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 ...

Roberto Giachetti (Pd) a Radio Cusano Campus : “Lo Stadio della Roma con il vecchio progetto avrebbe avuto già la sua prima pietra” : Roberto Giachetti (Pd) a Radio Cusano Campus:”Lo stadio della Roma con il vecchio progetto avrebbe avuto già la sua prima pietra. Ho paura che questa prima pietra non si metterà mai. La Roma deve centrare il quarto posto, sabato sarò allo stadio come sempre a tifare. Claudio Ranieri? L’uomo giusto dopo Di Francesco”. Sullo stadio della Roma. “Sono avvelenato che per lo stadio della Roma non sia stata messa ancora la prima pietra. Era ...

'Con le stampelle non puoi entrare' : Stadio San Paolo vietato al tifoso disabile. Il club : 'Sono le regole' : 'Non può entrare con le stampelle, deve lasciarle qui'. È quello che una hostess ha detto ad Antonio Medici, professionista beneventano, che giovedì scorso si era recato allo stadio San Paolo di ...

Stadio San Paolo - al via i lavori per smantellare i sediolini : Stadio San Paolo lavori – Proseguono i lavori per il rifacimento degli spalti dello Stadio San Paolo di Napoli. Nella giornata di oggi, infatti, si è partiti dalla curva A per smantellare nel giro di qualche giorno i sediolini di tutto l’anello inferiore dello Stadio (curve e distinti, visto che la tribuna centrale inferiore era […] L'articolo Stadio San Paolo, al via i lavori per smantellare i sediolini è stato realizzato da ...

Stadio San Siro - una perizia lancia l’allarme : “Allerta per i concerti - soprattutto con il rock” : Le vibrazioni registrate sabato in occasione della partita di campionato tra Inter e Atalanta hanno fatto scattare l’allerta sulla tenuta dello Stadio San Siro di Milano. Subito Milan e Inter hanno provveduto a fare le dovute verifiche sulla struttura del Meazza e in una nota congiunta hanno rassicurato i tifosi sulla tenuta dello Stadio, anche in vista dei prossimi appuntamenti calcistici come la semifinale di Coppa Italia tra Milan e ...

Stadio Roma - Sanvitto : “Mi sono arrivati un sacco di insulti sui social. Lo Stadio è il più piccolo dei problemi” : L’architetto Francesco Sanvitto, presidente del Tavolo della libera urbanistica, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, trasmissione condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti. Il Tavolo della libera urbanistica ha presentato l’esposto da cui è partita l’inchiesta sullo stadio della Roma che vede indagata Virginia Raggi per abuso d’ufficio. “Mi sono arrivati un sacco di ...

San Siro e il caso vibrazioni - Milan e Inter : «Lo Stadio è agibile» : Lo stadio di San Siro «è agibile». Lo sostengono Inter e Milan in un comunicato congiunto emesso dopo che nei giorni scorsi si erano verificate delle vibrazioni `anomale´ al terzo anello. «Intendiamo ...