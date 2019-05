Stadio Inter e Milan | il sindaco Sala | “Nuovo impianto a Milano o metteremo mani”

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Si torna a parlare diSan Siro. Lo fa ildio, Giuseppe, a margine della conference call per presentare la candidatura per le Olimpiadi invernali 2026 dio-Cortina all’associazione delle federazioni invernalinazionali. Ecco le sue parole in merito.“Novità su San Siro? In un modo o nell’altro il Cio ha la garanzia che ci sarà unad alto livello, anche più di oggi perché io credo che se non ci fosse un nuovosu San Siro bisognerà mettere mani, è il momento di farlo. La palla è nel campo delle due squadre (, ndr): se vorranno proporre una soluzione diversa dovranno venire, nel rispetto delle regole stabilite dal nostro piano del governo del territorio, e li ascolteremo“.LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le ...

gianlucaansaldi : RT @antonio18c1: Nessun quotidiano cita in prima pagina l'ennesimo ricorso respinto della Juve, così come nessun giornale (e, nessun giorna… - antonio18c1 : Nessun quotidiano cita in prima pagina l'ennesimo ricorso respinto della Juve, così come nessun giornale (e, nessun… - InterInLove : ??#Campionato @SerieA 2018/2019 ??36a giornata. ?? @Inter ?? @ACChievoVerona ??13 maggio 2019 ?21:00 ?? Stadio Giuseppe… -