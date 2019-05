Squalificati Serie A | le decisioni del giudice sportivo | stangata per Paquetà!

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019)A – Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 7 maggio 201 9 ha assunto lequi di seguito riportate:Ammenda di € 7.000 00 : alla Soc. CAGLIARI per responsabilità diretta in relazione alla condotta dal proprio Presidente.b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE Dl GARA TOLENTINO COELHO Lucas (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al 29° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, colpito con una manata leggera il braccio del Direttore di gara proteso verso di lui al fine di allontanarlo. SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE Dl GARA DIJKS Mitchell (Bologna): per avere, al termine della ...

DiMarzio : #SerieA | Il giudice sportivo non fa sconti: tre giornate e stagione finita per #Paqueta. L'elenco completo degli s… - CalcioWeb : Squalificati #SerieA, le decisioni del giudice sportivo: stangata per #Paquetà! -