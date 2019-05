Squalifica Paquetà | stangata del giudice | 3 turni al brasiliano

serieanews

(Di martedì 7 maggio 2019)PAQUETA’ – Stangatona per Lucas. Ildel Milan, espulso ieri sera durante il match contro il Bologna, è stato punito dalsportivo con tre giornate di. Campionato quindi finito per l’ex Flamengo che, a meno di esito positivo del ricorso rossonero, tornerà in campo nel prossimo campionato. Il giovane centrocampista …L'articolodel, 3alproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

AntoVitiello : Tre giornate di squalifica per Paquetà Campionato finito - SkySport : #UltimOra #Milan Tre giornate di squalifica per #Paquetà La sanzione dopo l'espulsione contro il #Bologna #SkySerieA #SkySport - AJA_italiana : A chi protesta per le 3 giornate a #Paquetà ,vogliamo ricordare che ha fatto fallo su 2 gioc del Bologna,dopp di.ch… -