Sotto la parità il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari | -0 | 41%

Sotto la parità l'indice del settore costruzioni italiano - -0 - 52% - : Il settore costruzioni a Milano si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con il comparto costruzioni europeo . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a ...

Borsa italiana Sotto la parità. Auto in calo : ... annunciando che i tassi di interesse rimarranno molto bassi per un periodo prolungato, almeno fino alla primavera del 2020, per far fronte alle incertezze relative all'andamento dell'economia e all'...

Borsa svizzera chiude Sotto la parità - SMI -0 - 26% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Borsa svizzera : SMI scivola Sotto la parità : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Borsa : avvio contrastato in Europa - Piazza Affari poco Sotto la parità : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - avvio contrastato in Europa per le principali piazze finanziarie. A una manciata di minuti dall’apertura degli scambi Milano registra con il Ftse mib -0,07%. Londra cede con Ftse 100 lo 0,21%. Guadagnano Parigi, con il Cac 40 in crescita dello 0,44% e Francoforte con

Borsa svizzera ancora Sotto parità : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Piazza Affari Sotto la parità. FTSE MIB -0 - 23% : Nell'ultima riunione di politica monetaria della BCE, quella del 7 marzo,, i membri dell'istituto guidato da Mario Draghi hanno analizzato i possibili effetti negativi che tassi di interesse bassi ...

Sotto la parità il comparto utility in Italia - -0 - 42% - - seduta depressa per Falck Renewables : Il settore utility Italiano si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l' indice Utilities dell'Area Euro . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a quota 31.556,8, ...

Sotto la parità l'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 59% - : Il comparto bancario a Piazza Affari si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 8.

Borsa italiana Sotto la parità - arretrano bancari e FCA. FTSE MIB -0 - 22% : Un'integrazione tra FCA e l'alleanza franco-nipponica Renault-Nissan-Mitsubishi creerebbe il più grande produttore di auto al mondo, quasi 15 milioni di unità /anno,.