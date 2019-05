Sondaggi elezioni europee 2019 | “identificazione governo-stato” negativa

Sondaggi elezioni europee - netto calo della Lega : in risalita Pd e Fdi : La Lega perde qualche consenso nei Sondaggi in vista delle prossime elezioni europee: la rilevazione effettuata da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 evidenzia il calo dell'1,1% del Carroccio che rimane comunque il primo partito. Dietro troviamo il Movimento 5 Stelle. In risalita, invece, il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, unici partiti in crescita tra quelli che superano la soglia di sbarramento del 4%.Continua a leggere

Sondaggi elezioni europee - primo calo per la Lega : perde un punto - recupera il M5s : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 mostra la prima evidente battuta d'arresto per la Lega di Matteo Salvini in vista delle elezioni europee: il Carroccio ha perso quasi un punto percentuale in una settimana. Esattamente la stessa cifra recuperata dal Movimento 5 Stelle, ora di nuovo secondo davanti al Pd.

Sondaggi elezioni europee - gli italiani indecisi (17%) sono soprattutto europeisti : Secondo l'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto Noto Sondaggi, ci sarebbero ancora 9 milioni di cittadini che si recheranno alle urne, ma che non sanno come votare. Il 27% propenderebbe per il voto alla Lega, il 23% al Pd. Il M%S è al terzo posto, e risulta attrattivo solo per il 19% dei potenziali votanti.

Sondaggi elezioni europee - la Lega irraggiungibile : 12 punti di vantaggio su M5s e Pd : Un Sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta conferma il primato della Lega nelle rilevazioni in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio. Il partito di Matteo Salvini continua a prendere il largo e ha ora un vantaggio di circa 12 punti percentuali sia sul Movimento 5 Stelle che sul Partito Democratico.

I Sondaggi sui partiti a un mese dalle elezioni europee : Manca meno di un mese alle elezioni Europee con cui l'Italia e gli altri 27 paesi dell'UE (compreso il Regno Unito) eleggeranno i loro rappresentati al Parlamento Europeo. Sono stati depositati – e ammessi – i simboli di 18 diverse liste, ma solo una parte di queste riuscirà effettivamente ad eleggere degli europarlamentari. Il motivo risiede nei meccanismi della legge elettorale, che in Italia prevedono una soglia di sbarramento del 4%: solo i ...

Elezioni europee - il Sondaggio Today-Demopolis : per chi voteresti oggi? : Quale partito votereste oggi alle Elezioni europee? Partecipate al sondaggio online promosso dal nostro quotidiano in...

Sondaggi elezioni europee - Lega avanti : continua il testa a testa Pd-M5s : I Sondaggi in vista delle elezioni europee confermano il primato della Lega, con un vantaggio di quasi 11 punti percentuali su tutti gli altri partiti. Dietro continua il testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, mentre rimangono sopra alla soglia di sbarramento solo Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Sondaggi elezioni europee - il Pd torna davanti al M5s : boom della Lega - sfiora il 37% : Secondo un Sondaggio elettorale elaborato da Winpoll per il Sole 24 Ore in vista delle elezioni europee, oggi il Partito Democratico raccoglierebbe il 20,5% delle preferenze degli italiani, superando il Movimento 5 Stelle fermo al 20,1%. In testa boom della Lega. Secondo la stessa proiezione più della metà dell'elettorato pentastellato non uscirebbe dall'Euro.

Elezioni europee 2019 : ultimi Sondaggi : “Lega boom e M5S no” dati Piepoli : Elezioni europee 2019: ultimi sondaggi: “Lega boom e M5S no” dati Piepoli In vista di una tornata di europee che potrebbe rivelarsi “storica”, per più di un verso, il sondaggista Nicola Piepoli si lancia in alcune ipotesi sul risultato che potrebbe concretizzarsi nelle urne. Elezioni europee 2019: successo consolidato per Salvini Raggiunto da Formiche.net, Piepoli tiene a mostrare un atteggiamento prudente: “i numeri possono essere ...

Sondaggi elezioni europee - Lega sempre primo partito : il M5s si riavvicina : La Lega mantiene il primo posto nei Sondaggi in vista delle prossime elezioni europee, ma il Movimento 5 Stelle si riavvicina, attestandosi ora a otto punti di distanza. Dietro rimane il Pd, al 22%, mentre sono nettamente staccati tutti gli altri partiti, in primis Forza Italia. Bene Fratelli d'Italia, nettamente al di sopra della soglia di sbarramento.

Sondaggi politici - Elezioni Europee/ Governo litiga ma cresce : Lega 33% - M5s al 22% : Sondaggi politici verso le Elezioni Europee 2019: le intenzioni di voto premiano il Governo nonostante le liti furiose, Lega al 33%, M5s al 22%

