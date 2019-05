Sondaggi di Mentana | La Lega scende Sorpresa per i 5 stelle

Sondaggio Swg di Mentana - il M5s recupera sulla Lega : staccati solo di 8 punti. E Berlusconi... : Si accorcia a soli otto punti il distacco tra Lega e Movimento Cinque Stelle secondo l'ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 di Enrico Mentana. Rispetto a sette giorni fa, il partito di Matteo Salvini ha perso quasi un punto percentuale, scendendo quindi al 30,7%. Di pari passo è stata invece la cr

Sondaggi di Mentana. C’è il sorpasso del PD : Si avvicinano le elezioni europee e cresce l’interesse per i Sondaggi. Noi vi proponiamo quelli SWG, già elencati da Enrico Mentana, durante il suo tg su La7. Lo facciamo per carpire l’andamento del voto. Un andamento che non sembra così certo e che sta subendo diversi cambiamenti nel corso delle settimane. Stavolta infatti il PD pare aver superato il Movimento 5 stelle. I pentastellati infatti hanno avuto una flessione dello 0,5%, ...

Sondaggio Swg per Mentana - il tracollo di Lega e M5s : chi perde più voti tra Salvini e Di Maio - derby suicida : Troppe liti alla fine si pagano. La domanda è: tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chi ci rimetterà di più? Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana emette una nuova inquietante sentenza: nell'ultima settimana, funestata dal caso Siri e dall'impressione di un governo ormai al lumicino, la Leg

Sondaggio Swg per Mentana - crollo del Pd : quanti punti perde per lo scandalo giudiziario. Lega e M5s in volo : Basta lo scandalo nell' Umbria rossa a far crollare di nuovo il Pd . Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana parla chiaro: dopo gli arresti di assessore e segretario per l'inchiesta ...

Sondaggio Swg per Mentana - il governo è in crisi : perdono Lega e M5s - il tonfo di Salvini in una settimana : "Ormai litigare non conviene più a nessuno". Il Sondaggio Swg per il TgLa7 regala al direttore Enrico Mentana una certezza: il governo è ufficialmente in crisi. "Per la prima volta da molti mesi", spiega lo stesso Mentana in diretta, sia Lega sia Movimento 5 Stelle perdono consensi contemporaneament

Sondaggio Swg - Enrico Mentana e il primo vero passo falso di Matteo Salvini : stop Lega - ri-sorpasso del M5s : Il Congresso della Famiglia di verona fa male a Matteo Salvini. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, dopo il weekend "ultra-cattolico" la Lega, che ha messo il cappello sulla kermesse, perde lo 0,5 scivolando a quota 32,9 per cento. Di contro, Luigi Di Maio e Movimento 5 Stelle,

Sondaggi : frena la Lega - sorpresa M5s. E Mentana risponde alle critiche su facebook : I 5 Stelle invertono la rotta e riguadagnano lo 0,3%, in lieve calo il Pd. È il quadro che emerge dall'ultimo Sondaggio Swg...

TgLa7 - Mentana risponde a chi contesta i Sondaggi : "Stessa società scelta dalla Presidenza del Consiglio" : Al TgLa7 i sondaggi del lunedì sono diventati un appuntamento fisso. Tra chi sale, chi scende e chi arranca, ogni settimana non mancano reazioni più o meno soddisfatte, con fazioni che esultano e sventolano i numeri soddisfacenti e altre che, al contrario, mettono in dubbio l’attendibilità del responso.Di recente ad opporsi ai risultati snocciolati da Enrico Mentana è stato il Movimento Cinque Stelle, per la prima volta dal 4 marzo 2018 ...

Sondaggio Swg per Mentana - Pd e Zingaretti alla corta : fine della luna di miele. Lega - brutto stop. Meloni su : Già finita la "mini-luna di miele" del Pd di Nicola Zingaretti con gli italiani. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana nel giorno della vittoria del centrodestra alle Regionali in Basilicata, pur se interlocutorio, inverte la tendenza e conferma la "ritrovata difficoltà" del Pd de-renzizza

Sondaggio Mentana - il M5s sorpassato dal Pd : le cifre-choc del dramma politico di Luigi Di Maio : E alla fine piovve anche il consueto Sondaggione del lunedì di Enrico Mentana . Piovve in testa ai grillini. Già, perché nel corso del TgLa7 il direttore ha dedicato grande spazio all'ultima, ...