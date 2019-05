SkyWay | tutti i politici alla fiera dei treni volanti Da Cateno De Luca ai leghisti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Da Messina a Milano,ai piedi di, “il trasporto del futuro”. Che pian piano arriva pure al Pirellone, ma è meglio non se ne parli, visto che l’audizione che doveva suggellare lo sbarco in Lombardia viene secretata da pubblica che era. Nel dubbio d’aver scoperto il nuovo petrolio o promosso una sòla, meglio la discrezione. Il big bang di questa storia, la scintilla iniziale, è un colpo di fulminepresentazione di un libro sugli ufo a Lissone, alle porte del capoluogo. E’ lì che Fabio Meroni, consigliere provinciale di Monza e Brianza della Lega oltre che ex deputato, ha incontrato per la prima volta chi gli ha parlato di altri oggetti, quelli della società bielorussa: vagoni lungo linee sopraelevate con prestazioni superiori – è il verbo dell’inventore russo Anatoly Yunitskiy – ai mezzi di trasporto tradizionali, a fronte di costi di ...

