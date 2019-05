Sky | cambia la proprietà della sede dell’emittente

Nascita Baby Sussex - come cambia la linea di successione al trono - Sky Tg24 - : L'arrivo del figlio del principe Harry e Meghan Markle rimescola le carte sulla strada verso la corona britannica

Londra - un nuovo murales (probabilmente) di BanSky contro il cambiamento climatico : I graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyI graffiti di BanskyUn murales che raffigura una bambina che regge un piccolo cartello di Extinction Rebellion, il gruppo di ecologisti che da dieci giorni animano la protesta a Londra, accanto a una piantina ...

Cuba - approvata la nuova Costituzione : ecco cosa cambia - Sky TG24 - : L'Assemblea nazionale ha promulgato il nuovo testo che riconosce la proprietà privata, approvato dall'87% dei Cubani nel referendum di febbraio. Novità anche nelle istituzioni: viene introdotta la ...

Bando Miur 2019 per i test di ingresso all'università : ecco cosa cambia - Sky TG24 - : Il Miur ha pubblicato il nuovo Bando con il decreto che modifica la composizione delle prove d'accesso ai corsi a numero programmato. "Intendiamo rivedere il sistema", ha detto il ministro Bussetti. I ...

Le novità del nuovo codice della strada : ecco cosa cambia - Sky TG24 - : Tra le novità previste: multe salate per chi guida mentre usa il telefono cellulare; per la prima volta saranno 'normati' monopattini, skate e hoverboard; confermata l'abolizione della tassa di ...

Legge Legittima Difesa : cosa cambia - Sky TG24 - : Si considera "sempre" sussistente il rapporto di proporzionalità tra la Difesa e l'offesa e si esclude la punibilità di chi ha agito "in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di ...

Ora legale 2019 - quando cambia l'orario e come spostare le lancette - Sky TG24 - : Domenica 31 marzo dormiremo un'ora in meno per poter godere di 60 minuti di luce in più al giorno. La modifica ha conseguenze sull'organismo e anche a livello economico, ma presto potrebbe essere ...

Ciclismo - il Team Sky diventa Ineos : cambia il nome - non la sostanza. Quale budget sarà investito? Cifra mostruosa per dominare : La notizia della giornata per il mondo del Ciclismo riguarda il Team Sky che diventerà ufficialmente Team Ineos a partire dal prossimo 1° maggio, il network televisivo e la 21st Century Fox hanno confermato di aver ceduto il titolo sportivo all’azienda petrolchimica britannica di proprietà di Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco del Regno Unito con un patrimonio stimato di oltre 11 miliardi di sterline. Il nuovo sponsor porterà ...