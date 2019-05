Siri | c’è la procedura di revoca  Il decreto di Conte in Consiglio dei ministri senza

Salvini : «Con i 5 Stelle c’è una spaccatura - non solo su Siri Ma avanti col governo» : Il ministro dell’Interno: «C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione. L’ultima delle cose di cui hanno bisogno gli italiani è una crisi di governo. Proseguiamo fino a fine mandato»

Salvini : “Con i Cinque Stelle c’è una spaccatura - non solo su Siri” : «Mi sembra evidente che con M5S ci sia una spaccatura e non solo su questo. C’è una differenza di vedute sulla Tav, sull’Autonomia, sull’immigrazione». A dirlo è il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini durante la registrazione di Matrix, su Canale 5, parlando della differenza di vedute con il M5s sul caso Siri. Per Salvini, «alla gente ch...

Che cosa c’è dietro all’eroica ed eolica resistenza di Siri e Salvini alle dimissioni? : C’è qualcuno di voi che abbia trovato una spiegazione ragionevole alla eroica resistenza del sottosegretario Siri alle dimissioni? E qualcuno di voi ha trovato una ragionevole comprensione alla epica resistenza di Salvini alle dimissioni di Siri? Se sì, sareste gentili a raccontarlo. Se no, può dars

Fico : «L’Egitto non è un Paese sicuro - su Regeni si cerchino nuove strade. Siri? Se c’è odor di mafia - serve responsabilità» : Il presidente della Camera: ora sono necessari i fattiLa commissione d’inchiesta darà nuovo impulsoSiri? Quando c’è odor di mafia, serve responsabilità

Siri - D’Uva (M5s) : “Se Conte decide di non rimuoverlo e non c’è motivo valido - non accettiamo la sua scelta” : “Armando Siri? Se Conte decidesse di non rimuovere Siri dal suo ruolo di sottosegretario, vorremmo capire il motivo. Dovrebbe essere una ragione valida. Se si trattasse di qualcos’altro, non l’accetteremmo, perché in quel caso la vedremmo in modo molto diverso da lui”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, si pronuncia sul caso Siri il capogruppo del M5s alla Camera, ...

Siri indagato - Conte : “C’è dimensione umana che non trascuro - ma prevarrà razionalità nella decisione di governo” : “Ieri ho parlato con Siri, gli ho detto che partivo per la Cina e non potevamo vederci. Mi sono scusato, perché c’è anche l’aspetto umano, una persona che attende di incontrare il suo presidente e gli deve spiegazioni che il presidente vuole ricevere”. A dirlo, a Pechino, Giuseppe Conte, che ha aggiunto: “C’è una dimensione umana che non trascurerei, ma quando riassumerò la posizione del governo prevarrà la ...

Siri - Bonafede : “Sembra di tornare ai tempi di Berlusconi - se c’è la mafia di mezzo la politica deve rispondere subito” : “In questi giorni sembra di tornare ai tempi di Berlusconi, quando si parlava di magistratura contro o per qualcuno. Quando di mezzo c’è la mafia, la politica deve rispondere subito. Non può dire: ‘Aspettiamo i tempi della giustizia’”. A dirlo, dal placo di Perugia, con riferimento alle indagini che vedono coinvolto il sottosegretario leghista Armando Siri, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'articolo ...

Siri - l’intercettazione fantasma citata da Salvini non c’entra : la presunta mazzetta da 30mila euro è nel capo d’imputazione : “Stamattina ho letto in un giornale che le intercettazioni non esisterebbero. Se così fosse sono sicuro che giudici, magistrati e avvocati faranno bene e in fretta il proprio lavoro”. Parola del vicepremier Matteo Salvini, che ha fatto riferimento al titolo d’apertura del giornale La Verità per dire la sua sugli ultimi sviluppi del caso Siri. Il sottosegretario leghista ai Trasporti è indagato per corruzione dalle procure di ...

“Siri chiese ad Arata l’aiuto degli amici Usa per fare il ministro”. Il docente : “Oggi in Parlamento c’è la legge” : Armando Siri chiese all’amico Paolo Arata di mettere in campo le sue amicizie americane per ottenere un posto da ministro. E pochi giorni dopo venne nominato sottosegretario alle Infrastrutture. È quello che emerge da alcuni alcuni resoconti investigativi della Dia, riportati dal quotidiano Repubblica. È uno dei tanti capitoli contenuti dalle intercettazioni finiti sul tavolo della procura di Roma. Dalla Sicilia, infatti, sono arrivati ...

CdM : Di Maio non c’è. Salvini : "Siri resta - no al Salva Roma". Ma il M5s smentisce lo stralcio : Consiglio dei ministri al via poco in serata a Palazzo Chigi. L’assente illustre è Luigi Di Maio, in rotta con l’alleato di governo per il caso Siri e che oggi ha attaccato Matteo Salvini anche sul 25 aprile. Lega invece al gran completo. Caso Siri, M5S torna all'attacco: 'Ecco 4 domande per la Lega' M5s ancora sul piede di guerra per il caso Siri, il sottosegretario ai Trasporti raggiunto da ...

Siri indagato - Danilo Toninelli : “C’è un’ombra su di lui - deve lasciare il suo incarico” : Secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul suo sottosegretario (in quota Lega) Armando Siri ci sono delle ombre e per questo dovrebbe lasciare l'incarico per cui gli ha già ritirato le deleghe: "Sarebbe auspicabile che si difendesse da semplice senatore, è una questione di opportunità politica".Continua a leggere

Lega - Travaglio : “Su caso Siri Salvini dovrebbe scusarsi. C’è conflitto d’interessi - politicamente è grave” : “Il punto è capire se Siri ha presentato una proposta di una modifica regolamentare per favorire un imprenditore. Se lo ha fatto, per me va fuori a calci nel sedere. E a Salvini cosa è saltato in mente di prendere un imprenditore dell’eolico per farsi scrivere il programma sull’energia? È come se il piano dei trasporti lo scrivesse la Fiat”. A dirlo, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli ...

Siri indagato - Di Maio : “Se questi i fatti si deve dimettere. C’è questione morale” : “Se i fatti sono questi Siri si deve dimettere dal governo”. Il vicepremier Luigi Di Maio annuncia la “linea intransigente” del Movimento 5 stelle per quel che riguarda l’indagine per corruzione a carico del sottosegretario leghista Armando Siri“. Il consigliere economico di Matteo Salvini, nonché ideologo della flat tax, si professa estraneo ai fatti: “Non ne so niente, non so se ridere o ...

