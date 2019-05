Siri | Arata interrogato per tre ore dai pm di Roma | secretato il verbale L’avvocato | “Ha

Inchiesta tangenti sull'eolico - il sottosegretario Siri risponderà ai pm. In corso l'interrogatorio di Arata : ROMA - Il sottosegretario Armando Siri non solo farà dichiarazioni spontanee ai pm, ma risponderà a eventuali richieste di chiarimenti da parte degli inquirenti. A farlo sapere è Fabio Pinelli, l'...

L'avvocato di Armando Siri : "Parlerà con i pm". Oggi l'interrogatorio di Arata : Paolo Arata sarà interrogato Oggi, 7 maggio, dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta nella quale è indagato per corruzione anche il sottosegretario leghista Armando Siri. L’imprenditore, consulente di Matteo Salvini per l’energia, sarà sentito dai magistrati molto probabilmente anche sull’intercettazione datata 28 settembre 2018, in cui parlava di una mazzetta da 30 mila euro per Siri.Il ...

Corruzione - Siri interrogato la settimana prossima. Dai pm di Roma prima Arata : Si apre il 6 maggio quella che sarà probabilmente la settimana chiave del caso di Armando Siri. Il sottosegretario verrà interrogato dalla procura di Roma, ma solo dopo Paolo Arata. I pm di piazzale Clodio convocheranno, già nei primissimi giorni della prossima settimana, l’imprenditore di 69 anni a cui chiederanno della lunga intercettazione ambientale del settembre scorso in cui con il figlio tira in ballo Siri. Gli inquirenti parlano di una ...

Pronti all’interrogatorio! Caso Siri - i dialoghi tra Arata e il figlio captati da una cimice : Una cimice piazzata nella loro auto avrebbe permesso di registrare i dialoghi tra Paolo Arata, coinvolto nell'inchiesta per corruzione insieme al sottosegratario ai Trasporti Armando Siri, e il figlio sugli affari legati all’eolico e sugli interventi da effettuare per ottenere agevolazioni e incentivi per le aziende che condivideva con il socio palermitano Vito Nicastri, vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro. Lo riporta Il Corriere ...

Lega - Borgonzoni vs Travaglio : “Emendamento Siri? Era nel contratto di governo”. “Non è vero - gliel’ha scritto Arata” : Secondo atto della polemica tra Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura e senatrice della Lega, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Travaglio ribadisce: “Lei ha detto che voi della Lega vi fidate di Siri perché è una persona specchiata. No, non è una persona specchiata, ma un bancarottiere che ha sottratto in modo fraudolento dei soldi all’erario, cioè alle casse dello Stato ...

Siri - pm depositano l'informativa con le accettazioni. I legali di Arata : «Pronti a interrogatorio» : Una informativa della Dia di Trapani del 29 marzo. È lì che gli inquirenti citano, tra le altre, una lunga intercettazione ambientale tra l'imprenditore Paolo Arata e il figlio del...

Siri - Di Maio : "Conte lo farà dimettere. Salvini chiarisca su Arata" : Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto ormai da giorni le dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario indagato per corruzione, ma né il diretto interessato né il leader del partito a cui fa capo, Matteo Salvini, hanno accolto quella richiesta. E non l'ha fatto neanche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi aveva anticipato un suo intervento prima di partire per la Cina.Conte è già ...

Siri - difesa di Arata : "Atti pm non ancora al Riesame" | Giorgetti : il figlio ha le carte per lavorare con me | M5s vuole chiarimenti : Non ancora depositati gli atti da parte della Procura in merito all'indagine per corruzione che vede coinvolti Siri e l'ex deputato Paolo Arata. Polemica anche sull'assunzione del figlio di Arata nello staff di Giorgetti.

