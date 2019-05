Sicilia | giovedì 9 Maggio inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) “Un’importante protocollo per esportare inel mondo, promuoverli e creare una serie di attività legate all’educazione ambientale.durante l’dell’Entedeidi Palazzo Adriano verrà firmato il protocollo di intesa tra l’Entee l’Aigae. È il quartoRegionale dopo Madonie, Nebrodi ed Alcantara a siglare questo protocollo”. Lo ha annunciato Violetta Francese, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche. C’è la Valle del Sosio con l’unico affioramento del Permiano in. Briefing stampaore 10 e 30 a Palazzo Adriano all’aperturadeldei– via Papas Francesco VecchioFirma accordo con ilper lanciare nel mondo i“Con questo accordo andremo a sviluppare tecniche e metodi ...

mbbelluco : RT @VITAnonprofit: Festival siciliano della Famiglia, il lancio a Catania - VITAnonprofit : Festival siciliano della Famiglia, il lancio a Catania - imarkez : RT @blogsicilia: Luigi Di Maio torna in Sicilia, giovedì confronto con la Legacoop - -