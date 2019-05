Serie D Nocerina | la lettera aperta dei giocatori

Serie D Nocerina - ecco i convocati per la Turris : NOCERA INFERIORE - Di scena domani al 'Liguori' di Torre del Greco il derby della fratellanza tra la Turris seconda in classifica e la Nocerina alla caccia di punti importanti in chiave playoff. Per ...

Serie D Nocerina - tripletta di Orlando nella partitella in famiglia : Nocera Inferiore, Sa, - Penultimo allenamento settimanale per la Nocerina, che questa mattina ha ripreso le operazioni in vista del derby di domenica contro la Turris. È rientrato regolarmente in ...

Serie D Turris - per i tifosi della Nocerina riservato il settore distinti : TORRE DEL GRECO - La sfida del Liguori di Torre del Greco tra la Turris padrona di casa ed i molossi della Nocerina si sta avvicinando. In occasione della partita di domenica alla luce degli ottimi ...

Serie D Nocerina - lo 0-0 con la Civitanovese vuol dire salvezza sicura : ANGRI - Termina sullo 0-0 il match pre-pasquale della Nocerina contro i calabresi della Cittanovese: i molossi sono artimeticamente salvi con il punto conquistato oggi in casa, ma vedono allontanarsi ...

Serie D Nocerina - i convocati di Chiancone per il Messina : Nocera Inferiore, Sa, - Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Roberto Chiancone per la gara Messina - Nocerina , in programma domani, domenica 14 aprile, alle ore 15 allo stadio 'Franco Scoglio'. ...

Serie D Nocerina - vittoria per 5-1 in amichevole : Nocera Inferiore, Sa, - vittoria per cinque a uno nel test amichevole che la Nocerina ha disputato questo pomeriggio allo stadio 'Novi' di Angri contro la Juniores della Turris. A segno Orlando, ...

Serie D Nocerina - Feola ritorna in gruppo : Nocera Inferiore, Sa, - Sotto un bel sole primaverile la Nocerina ha sostenuto il penultimo allenamento settimanale allo stadio 'Novi' di Angri. La squadra rossonera si è concentrata con particolare ...

Serie D Nocerina - i convocati di Viscido per il Troina : Nocera Inferiore, Sa, - Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico Gerardo Viscido per la gara Troina-Nocerina, in programma domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 14:30 allo stadio 'Silvio Proto'. ...