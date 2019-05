Serie B | Cuore Diamanti o Genio Da Cruz | ecco le cinque nomination

I rischi del dormire poco : meno di 6 ore a notte possono portare una Serie di malattie - dal cuore al cancro : Se non si dorme a sufficienza, si corre il rischio di problemi di salute potenzialmente fatali. Decenni di ricerca hanno dimostrato che dormire regolarmente poco è associato ad un maggior rischio di arterie ostruite, malattie cardiache e mortalità precoce. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista mensile Experimental Physiology, spiega perché la mancanza di sonno aumenta la vulnerabilità alle malattie cardiache. Gli adulti che dormivano ...

LIVE Trento-Civitanova volley - Gara-3 Semifinale in DIRETTA : I dolomitici con il cuore riaprono la Serie! L’Itas vince 3-2 e accorcia le distanze (2-1) : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, Gara-3 delle semifinali scudetto di volley maschile. Alla BLM Group Arena va in scena un incontro fondamentale per le sorti dell’intera serie, la Lube è infatti riuscita a imporsi al tie break in trasferta martedì scorso e in casa venerdì sera in quattro set e punta a chiudere la serie e conquistare la finale scudetto. I dolomitici, invece, sono spalle al muro e possono solo ...

LIVE Perugia-Modena volley - Gara-3 Semifinale in DIRETTA : 3-1 - Block Devils tutto cuore! Successo in rimonta e 2-1 nella Serie per gli umbri : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, terza sfida della serie di Semifinale playoff della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato nazionale di volley maschile. L’equilibrio regna sovrano dopo le prime due partite: la formazione umbra si è aggiudicata il primo confronto tra le mura amiche, ma gli uomini di Julio Velasco hanno ristabilito la parità con uno spettacolare Successo al tiebreak nell’incontro di ...

Volley - Semifinali Scudetto 2019 : tutto il cuore di Ivan Zaytsev - Modena inchioda Perugia. Civitanova-Trento 2-0 - Serie chiusa? : tutto il cuore, la grinta, il carisma e la caparbietà di Ivan Zaytsev sono saltati fuori nella magica serata del PalaPanini: 30 punti, 72% in attacco, 3 aces e lo Zar ha fatto volare la sua Modena che è riuscita nell’impresa di sconfiggere Perugia nella gara-2 delle Semifinali Scudetto impattando la serie. L’opposto dei Canarini è tornato quello dei giorni migliori dopo una regular season sottotono, aveva fatto la differenza contro ...

Game of Thrones - tutti in piedi nel cuore della notte per la prima dell’ultima stagione della Serie cult : Conoscete persone che stanotte hanno passato la notte in bianco? La colpa è della première dell’ottava stagione di Game of Thrones. Attesa da due anni, è la tappa conclusiva di una delle serie televisive più amate di tutti i tempi. La stagione finale ha debuttato attorno alle 2.40 di notte, fra il 14 e il 15 aprile, sul canale americano HBO. In Italia, con i sottotitoli, è stata trasmessa su SkyAtlantic e in streaming su NowTv (per la ...