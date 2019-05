Serie A | le migliori giocate della 35giornata

Top 11 Serie A - i migliori di giornata secondo CalcioWeb : Gasperini “Re” per la terza settimana di fila [FOTO] : 1/14 Gasperini (Atalanta) Cafaro/LaPresse ...

Basket - i migliori italiani della 29 giornata di Serie A. Gran serata per Marcu Spissu - solido Andrea La Torre - Giampaolo Ricci protagonista nell’impresa di Cremona : Prima di parlare di cos’hanno fatto i giocatori italiani in questa ventinovesima e penultima giornata della Serie A, bisogna fare una premessa doverosa. Tale turno di campionato è stato sostanzialmente a sette partite, perché l’ottava, tra Brescia e Virtus Bologna, si è giocata dieci giorni fa ed ha visto la tripla di Luca Vitali far brillare le ultime speranze della Germani, che però da ieri è ufficialmente esclusa dalla corsa ai ...

Ginnastica - Serie A1 2019 – Tutti i podi individuali di giornata a Firenze. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio al Mandela Forum di Firenze si è disputata la terza tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (VIRTUALE): GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO Giorgia Villa Brixia Brescia 57.750 Asia D’Amato Brixia Brescia 54.800 Lara ...

Serie A - le migliori giocate della 34giornata : A quattro giornate dalla fine della Serie A, sono due le corse che ancora hanno qualcosa da dire: quella per un posto in una coppa europea e quella per non retrocedere. E forse non è un caso che tutte ...

Basket - i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Awudu Abass e Riccardo Moraschini da record - positivo anche Baldi Rossi : E’ una ventottesima giornata da record, quella che riguarda il settore italiani nel campionato di Serie A 2018-2019. Con due giornate ancora da disputarsi nella regular season l’innalzarsi di tutte le poste in gioco mette ulteriormente in luce le qualità di alcuni nostri giocatori. Uno dei due grandi protagonisti è Awudu Abass. La sua Brescia non riesce a espugnare Sassari, ma lui mette insieme una prestazione che ancora non ...

Tuffi - World Series 2019 : terzo appuntamento stagionale a Montreal. Grande sfida tra i migliori del mondo : Tornano le World Series 2019 con la terza tappa stagionale. I migliori tuffatori del mondo si danno appuntamento a Montreal per una tre giorni (26-28 Maggio) che promette Grande spettacolo. Nelle precedenti tappe di Sagamihara e Pechino è stata la Cina a recitare il ruolo della nazione dominatrice. I tuffatori cinesi hanno monopolizzato il gradino più alto del podio e vogliono ripetersi anche in quel di Montreal. Si prospetta una Grande sfida ...

Serie A - le migliori giocate della 33giornata : Siamo ormai arrivati alle ultimissime partite di un campionato strano, dove il ritmo di marcia delle squadre che lottano per retrocedere si equivale ormai a quello della parte alta della classifica. ...

Basket - i migliori italiani della 27a giornata di Serie A. Awudu Abass firma la vendetta dell’ex - molto bene anche Aradori e Polonara : In una giornata di Serie A che ha fatto registrare l’assenza totale di partite concluse con 5 o meno punti di scarto, a recitare ruoli di primo piano sono vari azzurri già nel giro della Nazionale, ma anche qualcuno che la Serie A la sta riscoprendo quest’anno dopo diverse stagioni passate al piano inferiore. Il re assoluto della serata è Awudu Abass. Lui, che è andato via da Milano la scorsa stagione per accasarsi a Brescia, ...

Calcio - i migliori italiani della 33a giornata di Serie A. L’Italia scopre Emanuel Vignato - Andrea Petagna ancora decisivo : Si è chiusa la prima e sostanziale parte della 33esima giornata della Serie A di Calcio 2019, che ci ha lasciato molte emozioni, tra cui la matematica conquista dello Scudetto della Juventus, ma anche grandi prestazioni da parte degli italiani, a cominciare dal classe ‘2000 Emanuel Vignato, il “prescelto” da Francesco Totti, che ha siglato il suo primo gol nella massima categoria nel 2-1 del suo Chievo contro la Lazio. Motore ...

Calcio femminile - le migliori italiane della ventunesima giornata di Serie A : Giacinti ancora a segno - Girelli ispirata : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 21° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. VALENTINA Giacinti (MILAN) – 21 le realizzazioni della punta rossonera e della Nazionale. Lotta, corre, sbaglia ma segna anche tanto. Spirito di abnegazione e tanta voglia di ...

Basket - i migliori italiani della 26a giornata di Serie A. Tonut e De Nicolao decisivi per Venezia - un super Abass non basta a Brescia : Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket. Stefano Tonut/Andrea De Nicolao: importante vittoria di Venezia, che risponde ai successi di Milano e Cremona. Due punti che permettono ai veneti di mantenere la scia dell’Olimpia e nello stesso tempo di tenere a distanza la Vanoli. Un successo arrivato al supplementare dopo una bella battaglia contro Cantù, nella quale si sono messi in luce ...

Calcio - i migliori italiani della 32a giornata di Serie A : Fabio Quagliarella decide il derby della Lanterna - Moise Kean continua a segnare : Treantaduesima giornata della Serie A di Calcio 2019 in cui la Juventus è stata costretta a rinviare la festa-Scudetto, ma dove abbiamo assistito a sfide di alto livello, con gli italiani assoluti protagonisti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le prestazioni degli azzurri in questo fine settimana. Iniziamo dalle sfide del sabato, e dall’ennesimo gol stagionale di Moise Kean, ormai punto fermo dell’attacco bianconero, mentre ...

