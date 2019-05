Serie A basket | niente da fare per l’Olimpia Milano | respinto il ricorso presentato

Basket - Serie A 2019 : infortunio per Mike James - la stella di Milano a rischio per l’inizio dei play-off : Nella sfortuna sembra essere andata piuttosto bene all’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e alla sua stella, lo statunitense Mike James. L’infortunio arrivato nella partita della Serie A di Basket con Trento sembrava essere piuttosto serio, invece è meno grave del previsto: si dovrebbe risolvere con circa quindici giorni di stop. Siamo ovviamente alle porte dei play-off, dunque l’americano potrebbe essere a riposo nelle prime ...

Basket - Serie A 2019 : respinto il ricorso di Milano - resta la sconfitta a tavolino contro Pistoia : Definitivamente respinto il ricorso dell’A/X Armani Exchange Milano contro la FIP e la società Pistoia Basket 2000: resta dunque la sconfitta a tavolino per 20-0 nella sfida giocata lo scorso febbraio, arrivata a causa della presenza in campo del neo acquisto James William Nunnally, che doveva scontare una giornata di squalifica. Queste le parole riportate dal CONI: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. ...

Basket Serie A - LBA Award 2019 - votate il giocatore rivelazione su Gazzetta.it : Scopri i candidati nelle schede e vota il sondaggio per scegliere il giocatore rivelazione del 2018-19 di Serie A. Basket, chi è il giocatore rivelazione della Serie A 2018-19? Commenta James Blackmon,...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Houston difende il fattore campo e supera Golden State - Serie in perfetta parità sul 2-2 : Lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 non si ferma neppure per un momento. Nella combattuta e appassionante sfida che nella notte italiana ha messo di fronte Houston Rockets e Golden State Warriors gli uomini di Mike D’Antoni sono riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva imponendosi con il punteggio finale di 112-108 e ristabilendo la assoluta parità nella serie dopo le prime quattro partite. James Harden (38 punti e 10 ...

Basket - Serie A 2019 : le ipotesi di parità all’ultima giornata. Tutti i possibili scenari in vista dei playoff scudetto : Sono state pubblicate nella mattina le ipotesi di parità in vista dell’ultima partita della stagione regolare di Serie A 2018-2019. Soltanto tre verdetti sono certi: il primo posto di Milano, il secondo di Cremona e il terzo di Venezia, che può raggiungere la Vanoli, ma non superarla, poiché nella sconfitta di ieri si è vista anche ribaltare la differenza canestri che l’avvantaggiava. Il calcolo attuale delle situazioni di parità ...

Basket - i migliori italiani della 29 giornata di Serie A. Gran serata per Marcu Spissu - solido Andrea La Torre - Giampaolo Ricci protagonista nell’impresa di Cremona : Prima di parlare di cos’hanno fatto i giocatori italiani in questa ventinovesima e penultima giornata della Serie A, bisogna fare una premessa doverosa. Tale turno di campionato è stato sostanzialmente a sette partite, perché l’ottava, tra Brescia e Virtus Bologna, si è giocata dieci giorni fa ed ha visto la tripla di Luca Vitali far brillare le ultime speranze della Germani, che però da ieri è ufficialmente esclusa dalla corsa ai ...

Basket Serie A - Lba Awards : vota qui : Grande novità per i premi dei migliori giocatori della Serie A 2018-10: i lettori di Gazzetta.it contribuiranno a decidere chi salirà sul palco degli Lba Awards, la cerimonia degli oscar della Serie A ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Leonard trascina Toronto in casa di Philadelphia! Denver sbanca Portland - entrambe le Serie in perfetta parità : Arrivano due successi esterni nella notte dedicata alla gara-4 delle semifinali dei Playoff NBA 2019. Toronto si impone in casa di Philadelphia grazie ad una prestazione da autentico fuoriclasse di Kawhi Leonard, mentre Jamal Murray e Nikola Jokic sono gli artefici principali della vittoria di Denver sul campo di Portland. entrambe le serie si trovano al momento sul punteggio di 2-2, in attesa delle ultime partite che faranno la differenza e ...

Basket - Serie A : Milano vince all'overtime - Cremona si impone su Venezia : ROMA - Classifica in parte rivoluzionata in ottica playoff al termine della penultima giornata di regular season del campionato di Serie A di Basket . Milano conquista matematicamente il primo posto ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince la regular season - Cremona è seconda. Che lotta per i playoff! : La ventinovesima giornata porta i primi verdetti della stagione. L’Olimpia Milano ha vinto la regular season e avrà il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Per la squadra di Simone Pianigiani è stata decisiva la vittoria al supplementare sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 79-77 grazie soprattutto ai 18 punti di Mike James, uscito però per un infortunio alla caviglia alla fine dell’ultimo quarto. Trento ha avuto ...

Risultati Serie A Basket – La penultima giornata regala spettacolo : Cantù in zona Playoff - l’Olimpia Milano trionfa all’overtime : I Risultati da tutti i campi d’Italia per la penultima giornata della Serie A maschile di pallacanestro Una serata pazzesca dai parquet di tutt’Italia per la penultima giornata della Regular season della Serie A di Basket. Brindisi ha trionfato in trasferta, in casa dell’Avellino, col punteggio di 83-87, senza alcun grosso stravolgimento in classifica. Importante vittoria per Cantù, che balza tra le migliori otto grazie ...

Basket - Viola Reggio Calabria esclusa dalla Serie B : un altro pezzo di storia del Basket italiano in pericolo. La Viola Reggio Calabria, la squadra che per prima ha accolto Manu Ginobili in Italia nel 1998, è stata esclusa dal campionato di serie B ...

Basket - playoff Nba Portland sbanca Denver - è 1-1 nella Serie : Denver - Portland si rialza, sbanca il Pepsi Center al termine di una gara molto fisica e pareggia la serie, 1-1, della semifinale di Conference contro Denver. Finisce 97-90 nonostante un Damian ...

Basket - NBA Playoff 2019 : CJ McCollum trascina Portland sul campo di Denver - parità ristabilita nella Serie (1-1) : Successo esterno in gara-2 della sfida tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, semifinale della Western Conference dei Playoff NBA 2018-2019. La formazione allenata da Terry Stotts si impone con il punteggio di 90-97 replicando al successo degli uomini di Michael Malone nella partita di apertura, ristabilendo l’equilibrio nella serie (1-1) e volgendo a proprio favore il fattore campo in attesa dei prossimi due incontri da giocare in ...