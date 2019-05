Senza consenso esplicito delle pazienti | il ginecologo rischia la ' violenza sessuale'

La visita ginecologica Senza consenso è reato : La Cassazione ha riaperto un processo ai danni di un medico di Novara, accusato da tre pazienti di aver agito in modo...

La visita ginecologica Senza consenso è reato : Il consenso alla visita ginecologica non può mai essere dato per "implicito" dal medico che deve visitare una paziente, nemmeno se le "manovre" eseguite sono clinicamente corrette. Lo sottolinea la ...

Vicenza - incarichi per 140mila euro al prof di storia dell’arte Villa Senza il consenso del suo ateneo : maxi multa a tre società : Tre società e uno storico dell’arte bergamasco, organizzatore di eventi culturali e mostre, finiscono nel mirino della Guardia di finanza di Vicenza per violazione delle norme che regolano il cumulo degli incarichi e l’incompatibilità nel pubblico impiego. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno concluso gli accertamenti riguardanti gli incarichi affidati a Giovanni Carlo Federico Villa, 48 anni, docente di ...

Facebook ha caricato i contatti e-mail di 1 - 5 milioni di persone Senza il loro consenso : Facebook è di nuovo nei guai. Involontariamente ha registrato i contatti email di 1,5 milioni di utenti senza che ne fossero a conoscenza e senza il loro consenso. A far esplodere l’ennesima bomba mediatica è stato un articolo della testata Business Insider, a cui è seguita la laconica risposta ufficiale dell’azienda. “Il mese scorso abbiamo smesso di offrire la verifica della password tramite e-mail come opzione per le persone che ...

New York - prof licenziata : la sua foto in topless è stata condivisa Senza consenso : Uno studente ha condiviso una sua foto in topless e lei, Lauren Miranda, insegnante di matematica di 25 anni, è stata licenziata dalla scuola media in cui lavorava. È successo in un distretto scolastico di Long Island (New York), alla Bellport Middle School. Come riferisce il New York Times, la professoressa aveva inviato lo scatto a un collega insegnante con cui aveva avuto una relazione, ma non l’ha mai condivisa con nessuno studente e, ...

Gruppi Whatsapp : non potrai più aggiungere qualcuno Senza consenso : “Nessuno”, “I miei contatti” o “Tutti”, sono le tre nuove opzioni di scelta per decidere come vogliamo essere aggiunti ai Gruppi Whatsapp. L’app di messaggistica istantanea più utilizzata aggiorna le impostazioni della privacy relativa ai Gruppi. Il servizio di messaggistica, acquistato da Facebook nel 2014, ha annunciato la novità sul (Continua a leggere)L'articolo Gruppi Whatsapp: non potrai più ...

Giudice a Londra : sesso con moglie diritto fondamentale anche Senza consenso : Parole che stanno facendo discutere quella pronunciate da un Giudice inglese secondo cui fare sesso con la propria moglie "costituisce un diritto umano fondamentale" anche se la donna non può essere consenziente perché non è capace di intendere e volere. La parlamentare Labour Thangam Debbonaire ha parlato di "legittimazione alla misoginia e all'odio per le donne" rammentando che se non c'è consenso c’è imposizione quindi è sempre violenza ...

Lo strano caso di Dragon Age 4 - annunciato Senza il consenso di EA? : Un po' tutti sanno che BioWare ha annunciato Dragon Age 4 dal palco dei Game Awards 2018. Pochissimi invece sono a conoscenza del fatto che la software house canadese avrebbe alzato il sipario sul prossimo capitolo della saga GDR senza aver prima interpellato il publisher Electronic Arts. Nulla di certo o confermato, sia chiaro, ma si tratta di una notizia messa in luce da un recente report del sito Venturebeat. Ricorderete che in passato - ...

Dragon Age 4 è stato annunciato Senza il consenso di EA? : Dragon Age 4, stando a quanto riporta Cogconnected, sarebbe stato annunciato all'insaputa del publisher, Electronic Arts.In parole povere BioWare ha promesso sul suo blog un annuncio del gioco in occasione dei The Game Awards di dicembre, per cui EA colta di sorpresa si è vista costretta a realizzare un teaser all'ultimo momento, così da avere qualcosa di concreto da mostrare all'evento.Difatti si è potuto notare come il teaser non fosse stato ...

Dragon Age 4 annunciato Senza il consenso di EA? : Dragon Age 4, stando a quanto riporta Cogconnected, sarebbe stato pubblicato all'insaputa del publisher Electronic Arts.In parole povere BioWare ha promesso sul suo blog un annuncio del gioco in occasione dei Game Awards di dicembre, per cui EA colta di sorpresa si è vista costretta a realizzare un teaser all'ultimo momento, così da avere qualcosa da mostrate all'evento.Difatti si è potuto notare come il teaser non fosse stato particolarmente ...

Fondi alla Scala Senza consenso Cda - restituiti i soldi ai sauditi : L'articolo Fondi alla Scala senza consenso Cda, restituiti i soldi ai sauditi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Scala - Sala : restituiamo a sauditi fondi dati Senza consenso Cda : Milano, askanews, - "La decisione del cda oggi è netta e precisa: i fondi sauditi che sono arrivati senza che il consiglio ne fosse al corrente, verrano restituiti e questo stoppa automaticamente ogni ...

Dati ceduti Senza consenso : Facebook è di nuovo sotto inchiesta : Mark Zuckerberg (Zach Gibson/Getty Images) Facebook è nuovamente nel mirino dei procuratori federali a seguito di un’indagine penale negli Stati Uniti per accordi sulla cessione dei Dati degli utenti ad alcune tra le maggiori società tecnologiche. Non ci sono solo problemi tecnici a Menlo Park. Il New York Times ha rivelato che due grandi produttori di smartphone avrebbero avuto accesso alle informazioni personali di centinaia di milioni di ...