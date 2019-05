SELFIE-BEFFA VS SALVINI NOI TERRONI DI M*? Video vi prenoto reddito

ilsussidiario

(Di martedì 7 maggio 2019)e idei finti fan: "Siamodi m?". Il caso di Salerno e la replica del Ministro 'vi tengo da parte redditi di cittadinanza..'

fanpage : Il selfie-beffa con Salvini: 'Non eravamo terroni di m...?'. Lui replica: 'Cancella il video' - fanpage : Un altro ragazzo beffa Matteo Salvini con un selfie: 'Dove sono i 49 milioni della Lega?' - Ori254 : RT @serebellardinel: Tanto per non dimenticare la #Dittatura!! 'Non eravamo terroni di m…?” #Salvini non ha gradito e ha chiesto, di cancel… -