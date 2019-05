«Sei un demente» | Francesco Totti interviene su Instagram dopo la pesante offesa a Ilary

attualitavip.myblog

(Di martedì 7 maggio 2019) Pubblicare la foto della propria figlia ed esseremente. È accaduto aBlasi, vittima di un hater su. La conduttrice ha condiviso un dolce scatto che mostra la piccola di casa intenta a giocare con le costruzioni. Tra i numerosi commenti di follower inteneriti dalla dolce immagine, è spuntato fuori un utente che ha usato parole davvero pesanti: “Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio. In estetica sei diventata un mostro, brutta. Sei riuscita a rovinarti, povera ignorante”. Un commento davvero ingiurioso che ha fatto scendere in campoin persona. “Sei un” ha scritto l’ex capitano della Roma mettendo l’anonimo utente KO.

orlando_tortosa : @Azzurra6671 Demente...sei solo una povera demente... - 3piquejr : già mi sta sul cazzo chi si autoinvita POI DEVI ESSERE PROPRIO DEMENTE PER AUTOINVITARTI DA ME QUANDO GIOCA IL BARÇ… - VanityFairIt : La showgirl è stata attaccata da un utente su Instagram («Con i ritocchini sei diventata un mostro»), il capitano h… -