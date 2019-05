Secondo uno studio chi ha giocato a Pokémon da bambino conserva una regione del cervello

Secondo uno studio - chi ha giocato a Pokémon da bambino - conserva ancora una regione del cervello dedicata a questo gioco una volta adulto : Analizzando il cervello degli adulti che hanno giocato a Pokémon da bambini, i ricercatori hanno scoperto che questo gruppo di persone ha una regione del cervello che risponde più a questi personaggi che ad altre immagini. ancora più importante, questo affascinante metodo di ricerca getta luce su come il cervello organizza le informazioni visive.Lo studio è stato pubblicato dalla rivista Nature Human Behaviour: durante queste ricerca, come ...

Tredici - Secondo uno studio USA la serie ha fatto aumentare i suicidi tra gli adolescenti : Solo finzione.Quando guardiamo una serie tv dobbiamo sempre ricordarci che è solo finzione, che siano draghi volanti, troni da conquistare o storie vere, pur sempre si tratta di finzione. Soprattutto ai più giovani, a chi oggi si ritrova davanti a infinite possibilità su una piattaforma di streaming, bisogna ricordarlo. Perchè chi era piccolo negli anni '80-'90 guardava la tv con la famiglia e le storie venivano filtrate nel contatto ...

I settori su cui investire Secondo uno dei fondi più brillanti di Wall Street : ... ad esempio, il fondo ha perso il 45%.' In questa fase, secondo Patel, gli investitori dovrebbero sovrappesare il mercato azionario statunitense rispetto al resto del mondo, grazie alla politica ...

Dal Botswana ecco il diamante da 1768 carati - è il Secondo al mondo : solo la regina Elisabetta ne ha uno più grande - : Nella miniera di Korowe, in Botswana, è stato scoperto un diamante da record. È grande quanto una pallina di tennis e pesa 352 grammi. Con i suoi 1.768 carati è il secondo diamante grezzo più grande ...

Juventus : Secondo CdS Allegri vorrebbe una rivoluzione - uno dei possibili arrivi è Manolas : La Juventus si appresta a trionfare in campionato, basterà infatti un pareggio contro la Fiorentina per raggiungere la matematica certezza della vittoria dell'ottavo scudetto di fila, il 37esimo della storia bianconera. Come però anticipato da Allegri in conferenza, solo dopo lo scudetto il tecnico toscano si siederà a tavolo con Agnelli per definire l'eventuale rinnovo e programmare il mercato della prossima stagione. secondo il Corriere dello ...

Secondo uno studio l’acquisto di uno smartphone a rate tramite operatore porta ad un risparmio fino al 30% : Secondo uno studio di SosTariffe l'acquisto di uno smartphone a rate tramite operatore porta ad un risparmio considerevole rispetto all'acquisto dello stesso dispositivo in negozio. L'articolo Secondo uno studio l’acquisto di uno smartphone a rate tramite operatore porta ad un risparmio fino al 30% proviene da TuttoAndroid.

Ponte Morandi : nessuno stop al Secondo incidente probatorio : Non c’è nulla che possa bloccare il secondo incidente probatorio sul Ponte Morandi, in programma il 2 maggio prossimo e finalizzato a stabilire “le cause o le concause, prossime e remote” del crollo del 14 agosto. Il gip Angela Nutini ha respinto tutte le eccezioni di inammissibilità invocate dai difensori dei 74 indagati. Nell’udienza dell’8 aprile scorso, scrive Repubblica Genova, gli avvocati sono stati invitati a depositare le loro deduzioni ...

Secondo uno studio - gli uomini che puliscono sono più felici : Stirare, lavare, cucinare, apparecchiare e spazzare in terra. A compiere i gesti quotidiani nelle famiglie sono principalmente le donne, che dedicano il 100% del proprio tempo libero in più alla cura della casa rispetto ai propri compagni. Secondo uno studio, il 98,6% degli uomini italiani non ha mai svolto alcuna faccenda domestica, ritenendola ancora, arcaicamente, una “mansione da donne”. Quando poi arrivano i figli, la situazione ...

Secondo uno studio - i sogni predicono il futuro : I sogni predicono il futuro? I sogni predicono davvero il futuro?Gli studi sui sogni condotti da Carl Gustav Jung portarono alla nascita di nuove teorie diverse a quelle Freudiane. Secondo Jung il sogno non poteva essere solo un “appagamento camuffato di un desiderio nascosto” , ma era qualcosa di più complesso: i sogni erano indipendenti […] L'articolo Secondo uno studio, i sogni predicono il futuro sembra essere il primo su ...

Atletica Paralimpica : a Roma il Secondo raduno preparatorio per i mondiali : Si è conclusa ieri la sessione tecnica, nonché fase prepatoria ai prossimi mondiali di novembre che si disputeranno a Dubai, per gli atleti di Atletica Paralimpica Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). L'evento, svoltosi da venerdì 12 a domenica 14 aprile al Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane", a Roma, ha coinvolto, in questo secondo raduno, gli atleti dei settori velocità, lanci e salti. Per la sezione ...

L’inutilità di uno smartphone pieghevole Secondo OnePlus : la strada da intraprendere è ben altra : OnePlus lancerà presto il suo smartphone pieghevole? Senza inutili spoiler o rulli di tamburi, diamo subito una netta risposta negativa. Il produttore asiatico non ha nessuna intenzione di lanciare il suo device con schermo richiudibile, sulla falsa riga di Samsung e Huawei e a confermarlo (senza mezzi termini) è stato Pate Lau CEO del brand cinese, in questi giorni in Italia e intervistato da Repubblica.it. La strada da intraprendere semmai è ...

Il cioccolato fondente potrebbe ridurre l'ipertensione - Secondo uno studio portoghese : Durante il periodo pasquale, con le belle giornate di primavera e la possibilità di passare del tempo in famiglia, magari in un parco all'aperto, sono maggiori le occasioni per gustare la cioccolata nei suoi variegati gusti, massima espressione di bontà e dolcezza. I ricercatori portoghesi dell'Istituto Politecnico di Coimbra, in un recente studio pubblicato sulla rivista Nutrition, hanno scoperto che il cioccolato ha effetti benefici sulla ...

Secondo uno studio americano - la cattiva alimentazione uccide piu` del fumo : Da uno studio pubblicato su ‘The Lancet’ che analizza gli effetti che la dieta ha sulla salute, si evince che a livello globale 1 morte su 5 è riconducibile ad una cattiva alimentazione. Per cattiva alimentazione si intende quella povera di cibi come cereali integrali e vegetali e ricca di cibi zuccherati, sale e grassi. Una buona alimentazione avrebbe un impatto maggiore per la salute che l’assunzione di farmaci. Lo studio, che ha messo insieme ...

Ferrari - Elkann : 'Nessuno ricorda chi arriva Secondo' : "Sul fronte sportivo, la Scuderia Ferrari ha vissuto l'anno migliore degli ultimi dieci anni, anche se purtroppo non è stato sufficiente a vincere il campionato. Il fondatore Enzo Ferrari era stato ...