SCUOLA Nuovi presidi e nuovi prof in un paese povero e per vecchi

SCUOLA : presto assunti 66mila nuovi insegnanti tramite varie selezioni ordinarie : Con l’ingresso nel sistema previdenziale italiano della pensione con quota 100, le assunzioni nella Scuola potrebbero essere nettamente favorite. I molti pensionamenti anticipati che sono figli della nuova misura del Governo Conte ampliano le cattedre che resteranno vacanti in vista del nuovo anno scolastico. La Scuola rappresenta il settore lavorativo dove è più facile provvedere a conteggiare possibili carenze di organico per via dei ...

Vaccini - oggi ultimo giorno per portare i certificati a SCUOLA : a Rimini 28 bambini senza. Aumento coperture nei nuovi nati : oggi in tutta Italia è l’ultimo giorno utile per mettersi in regola con la documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione dei figli. Da domani, martedì 12 marzo, i bambini da zero a sei anni senza certificazione non potranno dunque entrare negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, come previsto dalla legge Lorenzin approvata nel luglio 2017. Quelli nella fascia d’età 6-16 anni potranno entrare ma in entrambi i casi, se i genitori ...