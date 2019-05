Scossa di terremoto in Sicilia | epicentro nei pressi di Gangi Palermo

Terremoto in Sicilia : Scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 4 km nord da Gangi (Palermo) alle 10:09:22 ad una profondità di 5 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa avvertita dalla popolazione, epicentro a Gangi [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Violenta Scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea : DATI e MAPPE : Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7.2 è stata registrata in Papua Nuova Guinea, nel sud-ovest del Pacifico: l’Istituto geofisico statunitense USGS ha reso noto che l’evento si è verificato alle 21:19 UTC di ieri, a 33 km nordovest da Bulolo, ad una profondità di 126,9 km. In seguito al sisma il Centro per gli allarmi tsunami nel Pacifico non ha diramato avvisi o allerte: secondo l’USGS la profondità ...

Scossa di terremoto al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato al largo della costa calabrese e Siciliana alle 04:40:50 ad una profondità di 40 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Lieve Scossa di terremoto a Pontechianale - in val Varaita : Un terremoto di magnitudo 1.5 è stato registrato alle 14.21 di oggi, lunedì 6 maggio, a 2 chilometri da Pontechianale, in val Varaita. La scossa era ad una profondità di 11 chilometri. Il terremoto è ...

Ancora una Scossa di terremoto : le Marche continuano a tremare : MONTE VIDON CORRADO - Ancora una scossa nelle Marche, anche se lieve. È stata avvertita questa mattina alle 11 a Monte Vidon Corrado, una scossa di magnitudo 2.0 avvertita da qualcuno anche se...

Terremoto Ancona : Scossa avvertita dalla popolazione - gente in strada [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 2.4 si è verificato sulla Costa Marchigiana Anconetana, alle 09:31:03, ad una profondità di 4 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato nettamente avvertito dai cittadini di Ancona e dei principali Comuni della costa. Al momento non si registrano danni, ma diverse persone, soprattutto nella città capoluogo, sono scese in strada. L'articolo Terremoto Ancona: scossa avvertita dalla ...

Terremoto a Palermo - Scossa in serata : paura tra la popolazione : La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 20.18. L’epicentro è stato localizzato a Castelbuono, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a 7.8 Km di profondità. Tra i comuni vicini all’epicentro vi è Cefalù, nota località turistica.Continua a leggere