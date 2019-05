Scoperta in fondo all’Oceano Pacifico “una nuova forma di metabolismo” | dei microrganismi

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Dei particolarisono stati scoperti inall’Oceano, in una zona al largo delle coste del Messico del tutto priva di ossigeno: sono i primiche vivono di arsenico mai scoperti in un ambiente marino e conoscerli meglio potrebbe aiutare a cercare la vita aliena.La ricerca è stata pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (PNAS) da un gruppo dell’università di Washington a Seattle, coordinato dall’oceanografa Gabrielle Rocap. Per l’uomo l’arsenico è un veleno, ma per i batteri trovati inalè una fonte di nutrimento e di energia indispensabile alla sopravvivenza. In passato sono state scoperte piccole forme di vita marina che sopravvivono con azoto e zolfo in assenza di ossigeno, e batteri che vivono di arsenico nel lago Mono in California, ma è la prima volta che ...

