Sarri chiede la permanenza di Higuain per il rilancio del Chelsea

(Di martedì 7 maggio 2019) Gonzaloprimo tassello del nuovodi Maurizio. Già, perché la qualificazione Champions dei Bleus ha fatto salire improvvisamente le quotazioni del tecnico alla guida tecnica della squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport «In questo momento ilha ancora la spada di Damocle della sentenza Fifa a condizionarne i piani futuri. Il club ha fatto ricorso contro il blocco di mercato e, al momento, non sa come potrà muoversi in estate., invece, essendo già immatricolato per il club, potrebbe tranquillamente rimanere, sia attraverso il rinnovo del prestito oneroso sia attraverso un accordo a tempo indeterminato. Perla richiesta legata aè anche il primo tassello di un nuovo progetto». Già in tempi non sospettiaveva detto: «Il secondo anno in Inghilterra è sempre migliore» ha detto il tecnico, che sa di dover influenzare qualche ...

