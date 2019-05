agi

(Di martedì 7 maggio 2019) ": l'tà sociale di queiè pari a quelli deiRom". Lo ha detto dal palco a Pavia Matteo. Il vicepremier leghista ha aggiunto: "Da ministrostanco di vedere le forze dell'ordine che rischiano la vita per arrestare gli spacciatori e poi se li ritrovano in giro il giorno dopo. Voglio un Paese che abbia diritti ma anche doveri per questo lavoro a una legge che garantisca la galera agli spacciatori"."È di moda che qualcuno scriva sui muri che mi vuole morto. Non mi spaventano, manco morto. Vado avanti. È solo un segno di scarsa civiltà. A sinistraridotti a scrivere sui muri e alla caccia dei neofascisti", ha proseguito, "spero che presto il Venezuela si liberi da uno degli ultimi dittatori . Per fortuna, rispetto a quello che dicono a sinistra, non tornano i fascisti. Abbiamo solo ritrovato l'orgoglio di ...

fisco24_info : Salvini: chiuderemo tutti i centri sociali, sono utili come i campi rom: 'Chiuderemo tutti i centri sociali: l'util… - AndreaCasciano : @garnerphilly Non siamo diventati favorevoli all'ilva e tantmeno al TAP. Se si potesse le chiuderemo oggi stesso. Q… -