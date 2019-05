Salvini adesso zittisce l' Austria | euro Non prendiamo lezioni da voi

Salvini - «l’ultimo avviso» ai 5 Stelle : adesso basta - tappatevi la bocca : Il vicepremier leghista agli alleati: «Io ricevo buste con proiettili, smettetela». L’ira anche sulla sicurezza: invece di darmi solidarietà, mi accusano

Salvini - «l'ultimo avviso» ai 5 Stelle : adesso basta - tappatevi la bocca : All'inizio della giornata, Matteo Salvini rinnova i buoni propositi: non accettare provocazioni dai 5 Stelle e, semmai, pungerli su concreti punti specifici. Certo, che il Blog delle Stelle a ...

Meno parole - più sicurezza : Salvini adesso è in difficoltà : Sparatorie, assassinii e stupri, violenze di camorristi, rapinatori e bulli nelle strade delle città. E lo 'sceriffo' leghista Matteo Salvini finisce sotto accusa proprio sul core business del suo ...

Siri - Di Maio adesso sfida Salvini : "Salta tutto per una poltrona?" : Luigi Di Maio mette ancora un avolta nel mirino la Lega. Il vicepremier del Movimento Cinque Stelle chiede ancora una volta le dimissioni di Siri e incalza Salvini. Su Facebook il ministro dello ...

Giorgia Meloni - adesso Luigi Di Maio teme il patto tra la leader di Fratelli d'Italia e Matteo Salvini : In questo clima di tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini cresce il sospetto del vicepremier grillino e dei compagni pentastellati che Matteo Salvini possa stringere un patto con Giorgia Meloni. Sui social è un tam tam: i commenti vanno tutti nella stessa direzione: che il leader leghista rompa

Rai - adesso Salvini sfida Fazio : "Vengo se ti tagli lo stipendio" : Matteo Salvini non tende la mano a Fabio Fazio . Il ministro degli Interni ribadisce il suo 'no' alla partecipazione a 'Che tempo che fa' dove prima del 26 maggio sfileranno tutti i leader politici ...

Matteo Salvini a QN : "Per adesso porto pazienza" : Far saltare il governo? "Non ci penso neanche. Ho, anzi abbiamo, ancora troppe cose da fare", ribadisce il leader della Lega, Matteo Salvini, che, intervistato da QN, aggiunge: "Mi auguro che qualcuno non voglia far saltare il tavolo per interessi di partito. Io non ho intenzione né di andare a votare prima del previsto, né di tornare al passato". "Io - afferma - non rispondo alle provocazioni. E ai miei ho detto di fare ...

Salvini adesso non esclude la crisi di governo : L?incontro di wrestling Di Maio-Salvini va avanti da mesi e allieta cronache e dibattiti. Situazione non seria sino ad un paio di settimane fa, quando a tutti e due i vicepremier sono iniziati...

Salvini adesso sfida la Raggi : "Incapace - stop Salva Roma" : La guerra di Roma non è finita. La Lega dopo gli attacchi subiti per l'indagine a carico del sottosegretario Armando Siri, ribatte colpo su colpo mettendo nel mirino il sindaco di Roma, Virginia Raggi, finita nella bufera per l'audio sul bilancio Ama. Già nelle scorse settimane la Lega aveva negato l'appoggio all'erogazione di nuovi fondi per Salvare quelle amministrazioni che avevano mostrato una gestione poco opportuna delle risorse e ...

Capitan Salvini adesso vuol diventare Generale - : La strategia, forse, punta a spostare l'attenzione dei cittadini italiani da quanto annunciato dal titolare dell'Economia, Giovanni Tria, che, dati alla mano, ha detto che a fine anno - se non ci ...

Roberto Saviano fuori controllo : adesso Notre Dame è colpa di Matteo Salvini. L'ultimo delirio : "Osservare il dolore dell'Europa e del mondo intero per le fiamme di Notre Dame ha dato conforto per la tragedia. Il dolore per l'incendio ha fatto sentire appartenenza alla storia europea, ma con Notre Dame a bruciare non è stata l'Europa. L'Europa è in fiamme? No. Credo piuttosto che l'Europa sia

La rabbia di Salvini : "Adesso basta - Di Maio e soci stanno esagerando. I porti restano chiusi finché sarò ministro" : Un gioco pericoloso , osservano i tecnici della nostra sicurezza, perché "non tutto può essere trattato come merce per la propaganda politica. Meno che mai trascinare le competenze della Difesa, cioè ...

Fico adesso sfida Salvini : "Festeggiare il 25 aprile" : ... abbiamo una sanità pubblica per tutti, ci sono i diritti dei lavoratori, delle minoranze, c'è il pluralismo e non esistono distinzioni di sesso, razza, religione, o di opinione politica. Quindi il ...

Governo - l'ultimatum di Salvini : "Adesso facciamo a modo mio" : In primis da parte del ministro dell'Economia Giovanni Tria secondo il quale, per avere la tassa piatta sul reddito, bisogna alzare le imposte sul consumi. 'Questa prospettiva non esiste - mette le ...