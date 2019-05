Salone Libro Torino, per Sgarbi la polemica è inutile: “Nessuna censura alle idee” (Di martedì 7 maggio 2019) Sulla discussione sorta intorno al Salone del Libro di Torino è intervenuto anche Vittorio Sgarbi. Per il critico d'arte e sindaco di Sutri si tratta di "una polemica del tutto pretestuosa". La libertà di parola, per lui, va sempre difesa e non bisogna negare a nessuno il diritto di esprimere la propria opinione.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 7 maggio 2019) Sulla discussione sorta intorno aldeldiè intervenuto anche Vittorio. Per il critico d'arte e sindaco di Sutri si tratta di "unadel tutto pretestuosa". La libertà di parola, per lui, va sempre difesa e non bisogna negare a nessuno il diritto di esprimere la propria opinione.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - ilpost : Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice… -