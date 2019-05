Salone del libro: tutti gli autori che hanno rinunciato per CasaPound (Di martedì 7 maggio 2019) Il Salone Internazionale del libro di Torino diventa un vero e proprio caso politico. Dopo la notizia della presenza tra gli stand di Altaforte, una casa editrice vicina a CasaPound, diversi scrittori e case editrici hanno annunciato che non parteciperanno più, da Wu Ming e Carlo Ginzburg a ZeroCalcare e i partigiani dell'Anpi. Non ultimi anche People, Tommaso Montanari, Salvatore Settis e il Museo di Auschwitz.



