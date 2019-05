Sala | «San Siro? Soluzione nel rispetto delle regole»

Stadio San Siro - il sindaco Sala a Milan ed Inter : “ascoltiamo proposte” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del tanto discusso argomento legato allo Stadio di San Siro ”San Siro? La palla è nel campo delle squadre, se vorranno proporre una soluzione diversa dovranno venire nel rispetto delle regole stabilite dai nostri piani del governo del territorio. Le ascolteremo”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle varie ipotesi al vaglio di Milan e Inter sul loro Stadio. ...

Sala : «Preferirei Inter e Milan ristrutturassero San Siro» : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sul tema dello stadio di San Siro, ribadendo il suo punto di vista sul futuro dell’impianto Milanese. «Il calcio è nelle mani delle squadre. Io preferirei che Inter e Milan risistemassero San Siro, ma se le due squadre vengono da me e mi dicono di non fidarsi […] L'articolo Sala: «Preferirei Inter e Milan ristrutturassero San Siro» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Giro d’Italia 2019 - diciottesima tappa Valdaora-Santa Maria di Sala : ultima occasione per i velocisti : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019, che si svolgerà giovedì 30 maggio, prevede 222 km da Valdaora a Santa Maria di Sala. Una frazione che, considerando il finale piatto, rappresenterà l’ultima occasione per i velocisti, visto che ci saranno poi due tapponi di montagna e la cronometro finale a Verona. Dopo la partenza la strada sale leggermente fino al Valico di Cimabanche, posto al km 30, e in questo tratto ci sarà il terreno ...

Inaugurate alla Casa di Cura San Michele a Manfredonia la Sala di lettura e la piccola biblioteca "Marialuisa d'Ippolito" : "Una persona autorevole, di molta disciplina e scienza, nota anche per le sue battaglie civili, capace di dare aiuto anche con l'esempio." ha commentato il dottor salatto " Un grande medico e una ...

Pasqua - tanti molisani la passeranno a casa : il piatto principe è l'inSalata della tradizione : ... quando il sindaco di Capracotta Candido Paglione fu aspramente criticato soltanto per aver ricordato che il territorio dell'Alto Molise deve molta della sua economia alla tradizione pastorizia, che ...

MARSala - RITI DELLA SETTIMANA SANTA. LA POLIZIA MUNICIPALE INVITA GLI AUTOMOBILISTI A RISPETTARE I DIVIETI : Motivi di sicurezza hanno imposto restrizioni alla circolazione veicolare È già stata collocata la segnaletica lungo le strade di MARSALA interessate alle Processioni DELLA "SETTIMANA Santa". Le ...

Milan-Lazio - le scuse non sono bastate : multa Salata per Leiva - con lui sanzionati tanti altri giocatori : multa salata per Leiva dopo le parole rivolte all’addetto stampa del Milan sabato sera: con lui sanzionati anche altri giocatori per la rissa post Milan-Lazio Se il giudice sportivo ha deciso di non utilizzare la prova televisiva nei confronti dei centrocampisti del Milan, Kessié e Bakayoko, per quanto accaduto nel post partita di sabato sera tra Milan e Lazio, senza dunque dargli una sanzione, non ha potuto fare lo stesso per quanto ...

MARSala - RITI DELLA SETTIMANA SANTA. LA POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE : Istituiti momentanei divieti di transito e sosta nelle vie interessate agli itinerari Definiti gli Itinerari dei RITI DELLA SETTIMANA Santa a MARSALA, il Comando DELLA POLIZIA MUNICIPALE ha reso noti ...

Pranzo sano e leggero? Un’inSalatona non è la soluzione : Le insalatone sono ormai una presenza costante in tutti i punti di ristoro (fast food compresi) e nei supermarket. Pronte all’uso, golose, con condimento annesso, sono praticissime per un pasto veloce nella pausa Pranzo. Ma sono davvero così sane come si crede? “Pietanza formata di verdure, generalmente crude, condite con aceto o limone, sale, olio e, talvolta, pepe”: così il dizionario Treccani definisce un’insalata, precisando poi che per ...

MarSala - ´LO SPORT OLTRE LE BARRIERE´ QUESTO IL TEMA DI UN CONVEGNO CHE SI TERRA' VENERDI' PROSSIMO NELLA Sala CONFERENZE DEL COMPLESSO SAN PIETRO : ... presieduto da Roald Vento darà vita ad un CONVEGNO sul TEMA "Lo SPORT OLTRE le Barriere" i cui relatori saranno dei campioni paraolimpici e mondiali che grazie allo SPORT hanno superato il disagio ...

Il sindaco di Milano - Sala - critica Roma e ci va pesante su Matteo Salvini : “Non ti lascio Milano” : Sala sindaco di Milano critica Roma e attacca anche Matteo Salvini “A Salvini non lascio la poltrona: lui propone solo una ninna nanna irrealistica. Fa bene a mettere gli occhi su Milano, perchè ha un’immagine positiva. Ma io non farò un passo indietro”. Parola di Beppe Sala, il sindaco di Milano che da mesi duella … Continue reading Il sindaco di Milano, Sala, critica Roma e ci va pesante su Matteo Salvini: “Non ti ...

InSalate in busta : sono piene di pesticidi e metalli pesanti. Ecco le MARCHE migliori e peggiori : Secondo uno studio le Insalate in busta sono piene di pesticidi e metalli pesanti Si torna a parlare della sicurezza delle Insalate in busta che tante persone consumano soprattutto per la loro… L'articolo Insalate in busta: sono piene di pesticidi e metalli pesanti. Ecco le MARCHE migliori e peggiori proviene da Essere-Informati.it.

Il ritorno di Alessandra Ferri alla Scala - l’étoile in Sala prove : Alessandra Ferri torna a ballare al Teatro alla Scala di Milano per la prima italiana del pluripremiato "Woolf Works", opera di Wayne Mc Gregor, in scena dal 7 al 20 aprile. Nelle immagini l'Étoile in una sala prove del tempio della danza italiana insieme con il Principal Dancer del Royal Ballet di Londra, il genovese Federico Bonelli e il Corpo di Ballo del Teatro. L'opera, ispirata ai romanzi della grande scrittrice britannica Virginia Woolf, ...

Sassari calcio Latte Dolce : quattro chiacchiere con il centrocampista Alessandro MaSala [FOTO] : 1/4 Foto Alessandro Sanna ...