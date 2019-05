Russia, l’aereo va a fuoco e lui pensa a recuperare il bagaglio e al rimborso del biglietto (Di martedì 7 maggio 2019) Dmitry Khlebushkin, sopravvissuto al disastro aereo di Mosca di domenica quando un velivolo ha preso fuoco dopo un atterraggio di emergenza, è uno di quei passeggeri che avrebbe recuperato il suo bagaglio prima di uscire dall'aereo e si è anche lamentato per non aver ottenuto il rimborso del biglietto.



