Rugby | Mondiali 2019 | scegli gli arbitri per la manifestazione iridata

Rugby - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Primo listone da 44 azzurri verso la Coppa del Mondo : Ci sono 23 atleti del Benetton, 16 delle Zebre e 5 che militano all’estero: questa la composizione dei 44 convocati da parte del CT della Nazionale italiana di Rugby Conor O’Shea in vista dei raduni estivi in Trentino che faranno da preludio agli ultimi Test Match prima della Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone. Confermato il blocco che ha costituito l’ossatura della Nazionale nell’ultimo Sei Nazioni, si ...

Mondiali Rugby 2019 - le partite dell’Italia saranno in diretta tv sulla Rai? Le ultime indiscrezioni : La Rai potrebbe trasmettere in diretta tv le partite dell’Italia ai Mondiali 2019 di rugby. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i quattro incontri che gli azzurri disputeranno durante la prossima rassegna iridata (in programma in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre) potrebbero essere visibili gratis e in chiaro sulle reti del network pubblico. Manca ancora l’ufficialità ma ormai tutto lascia pensare a un impegno di Viale ...