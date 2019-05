Ron | nuovo omaggio a Dalla | arriva il live ' Lucio!!'

Nuovo capitolo dello scontro tra Spotify ed Apple. UE sarebbe pRonta ad avviare indagine : Ricordate le controversie venute alla luce nei mesi scorsi che hanno visto contrapposte due realtà importanti del mondo della tecnologia come Spotify ed Apple? Tutto è iniziato con quella che, a tutti gli effetti, si è trasformata in una denuncia formale fatta dal colosso svedese della musica in streaming, Spotify. Attraverso un lungo post sul blog aziendale, l’amministratore delegato Daniel Ek aveva lanciato accuse piuttosto pesanti ad ...

AMERICA/ECUADOR - Di fRonte alla crisi economica I Vescovi chiedono "un nuovo modo di fare politica" : Un'altra preoccupazione dei Vescovi dell'ECUADOR è per la famiglia, "soggetta a forti cambiamenti culturali e alla dittatura dell'ideologia di genere, non sufficientemente contrastata dalla scienza e ...

Di Maio : “Salario minimo sarà legge entro agosto. PRonti per Europee - 8 movimenti parteciperanno a nuovo gruppo con M5s” : Prima le Europee, il 26 maggio, con il M5s che ha “l’obiettivo di essere determinanti” e si prepara a formare un nuovo gruppo all’Europarlamento con “otto movimenti” Pronti a partecipare. Poi la “seconda fase del nostro governo” che ha al centro il ceto medio e come primo obiettivo far diventare legge il salario mimino orario: “Questa settimana si chiudono gli emendamenti ed entro agosto ...

Tim - Ronca nuovo Chief Financial Officer : È laureato in Economia presso l'Università di Torino. Nella nota, la società indica che Giovanni Ronca non possiede azioni di Telecom Italia.

MotoGp - Test Jerez de la FRontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : nuovo spoiler Suzuki [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

Il segreto dietro al nuovo orologio di VacheRon Constantin : Mestieri d'arte: un nome d per sé altisonante, ma, di fatto, cosa significa? Per capirne l'importanza basta pensare a una serie di cose: che sono il nome delle maestrie che si celano dietro a ogni pezzo unico – quindi dietro ognuno degli orologi più preziosi e rari realizzati – e che sono pochissime le maison in grado di poter vantare questo tipo di saper fare. Passando dall'astratto al concreto, per capre la portata dei mestieri d'arte basta ...

Nuovo gioco di Game of ThRones in uscita? Il trailer Xbox stuzzica i fan del TRono di Spade : Lunedì è ormai il giorno di Game of Thrones. E in particolare della sua ottava stagione, quella che andrà a chiudere per sempre le vicende in salsa fantasy della saga di casa HBO sul piccolo schermo. Ispirato ai romanzi di George R. R. Martin, lo show va infatti in onda la domenica notte negli Stati Uniti, per poi sbarcare anche in Italia proprio il primo giorno della settimana, così da allietare gli appassionati di serialità affamati di epiche ...

Oggi si conclude la cerimonia per l’incoRonazione del nuovo re in Thailandia : Oggi è il terzo e ultimo giorno di cerimonie e festeggiamenti per l’incoronazione di Maha Vajiralongkorn come nuovo re della Thailandia, ed è festa nazionale. L’incoronazione vera e propria è avvenuta sabato nel palazzo Reale con una cerimonia molto sfarzosa, mentre ieri

Si Muore Solo da Vivi : riprese del nuovo film con Alessandro Roja - Alessandra MastRonardi - Francesco Pannofino e Amanda Lear : Si Muore Solo Da Vivi: dal 9 maggio le riprese del nuovo film di Alberto Rizzi Comincia un nuovo film per il cinema nel cuore delle terre del Po e dei Gonzaga. Si Muore Solo Da Vivi, scritto e diretto da Alberto Rizzi, sarà sul set dal 9 maggio al 20 giugno tra Gonzaga e Viadara. Prodotto da K+, già noto per ...

Gerolasass pRonta al debutto Nuovo evento per i climber : Arriva Gerolasass, massi per boulder, scalate con corda, nella seconda maggiore area di roccia della provincia. Si sta finendo di attrezzare ed è frequentato per le prime visite da alcuni giorni il ...

Thailandia - dopo 70 anni c’è un nuovo re : incoRonato l’erede Vajiralongkorn Le foto : A Bangkok tre giorni di cerimonie per incoronare il nuovo sovrano, il «principe playboy», che pochi giorni fa aveva sposato la sua quarta moglie, una ex hostess