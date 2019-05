Roma | uomo uccide la moglie durante una lite a Cave

Tragedia alle porte di Roma : uomo uccide la moglie a seguito litigio : Roma – Omicidio a Cave, vicino Roma. Un uomo ha ucciso la moglie al culmine di una lite. Verso mezzogiorno, alcuni vicini hanno udito degli spari ed hanno chiamato i Carabinieri. Al loro arrivo, in un appartamento di un condomino in via delle Noci, i militari hanno trovato l’uomo ancora armato e la moglie priva di vita. Sul posto si attende l’arrivo del medico legale e del pm di turno della Procura di Tivoli. L'articolo ...

Uomo uccide la moglie al termine di una lite vicino a Roma : E' successo a Cave, a sud della capitale. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini dei casa che avevano udito gli spari. La vittima morta sul colpo

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i favoriti. Nadal è l’uomo da battere. Djokovic e Thiem primi rivali e Fognini sogna al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia 2019 sono ormai alle porte. Il torneo maschile comincerà ufficialmente sabato con le qualificazioni, ma già da domenica ci saranno alcuni match del tabellone principale. Al Foro Italico saranno presenti con ogni probabilità tutti i migliori del mondo, ad eccezione del solo Roger Federer, che dopo Madrid giocherà nuovamente al Roland Garros. Solo una prematura sconfitta nel torneo spagnolo potrebbe spingere lo ...

'Il Cardinale Pietro Gasparri - l'uomo ed il territorio" : convegno a Roma : Un altro uomo, profondamente legato al territorio di origine, ma con lo sguardo visionario ed aperto al mondo, Sandro Parcaroli, parlerà di economia, turismo, artigianato, industria ed agricoltura, ...

TedX Roma - l'uomo atterra al centro del futuro : Sedici speaker, dall'Italia e dal resto del mondo, per parlare dell'uso consapevole delle tecnologie. Dal grande economista indiano Ashoka Mody all'artista Michelangelo Pistoletto passando per Yuko Harayama, esperta giapponese di "Society 5.0", il concetto che dà il titolo alla conferenza del 4 maggio alla Nuvola dell'Eur

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

Uomo con croce su spalle - diretto a Roma : PIACENZA, 30 APR - Sta attraversando l'Emilia-Romagna, in questi giorni, un Uomo 'misterioso' che, a piedi, percorre la via Emilia portando sulle spalle una enorme croce di legno di 40 chili. Si ...

Roma - parla l'uomo che ha sparato al ladro 16enne : "Non sapevo si fosse ferito" : Quello di Andrea Pulone potrebbe essere il primo caso di legittima difesa previsto dalla nuova legge approvata dal governo

Roma - l'uomo che ha sparato al ladro 16enne : 'Avevano una spranga - non volevo ferirli. Ora ho paura' : ... Matteo Torrioli e Daniel Moretti su 'Radio Cusano Campus' - sembra qualcosa di lontano che accade solo ai telegiornali e nei fatti di cronaca. Come è accaduto a me poteva accadere al vicino o a mia ...

Roma - parla l'uomo che ha sparato al ladro 16enne durante una rapina : "Non sapevo si fosse ferito" : Quello di Andrea Pulone potrebbe essere il primo caso di legittima difesa previsto dalla nuova legge approvata dal governo

Roma - parla l'uomo che ha sparato al ladro 16enne durante una rapina : "Lo rifarei" : Quello di Andrea Pulone potrebbe essere il primo caso di legittima difesa previsto dalla nuova legge approvata dal governo

Roma - abbandona l’urna con le ceneri della madre : identificato e denunciato l’uomo autore del gesto : Un gesto quello accaduto a Roma ancora tutto da chiarire è al vaglio degli inquirenti, quello commesso da un cittadino italiano di 70 anni che ha abbandonato l’urna contenente le ceneri della madre. Il personale dell’AMA Ispettorato Cimiteri Capitolini aveva rinvenuto negli scorsi giorni, appoggiata su un loculo, un’urna cineraria a cui erano stati staccati i cartellini identificativi e di cui quale non risultavano in corso ...

Ciao Darwin - la Procura di Roma apre un’inchiesta : sequestrati i rulli dove è caduto l’uomo che rischia la paralisi : La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’incidente capitato a il 17 aprile scorso a Gabriele Marchetti durante le registrazioni di una puntata dello show di Canale 5 Ciao Darwin: il 54enne è caduto mentre eseguiva la prova del Genodrome e ora rischia di rimanere paralizzato. A dare la notizia è il quotidiano Il Messaggero, secondo cui il Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per ...

Roma - torna un uomo di Conte e Spalletti? : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Roma sta pensando di risolvere il problema infortuni che ha afflitto la squadra in questa stagione riportando in giallorosso un preparatore atletico che conosce bene Trigoria. Si tratta di ...