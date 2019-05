Roma | riapre la fermata metro Spagna

Il 4 maggio riapre TEDxRoma : nella Capitale si discute di tecnologia e di “Società 5.0” : In una società in cui sono la tecnologia e il digitale a caratterizzare le nostre scelte per il futuro, qual è il ruolo dell’uomo? 18 esperti internazionali tenteranno di rispondere a questa complessa domanda il prossimo 4 maggio, presso il Convention Center La Nuvola di Roma, in occasione del TEDxRoma: l’appuntamento che ogni sei anni torna a riflettere sulle domande che la sfida tecnologica ci pone costantemente.Continua a leggere