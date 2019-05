Roma | Orfini | ' a Casal Bruciato razzismo | ma a sinistra c' è chi giustifica'

Ignazio Marino : 'Renzi e Orfini hanno rovinato il Pd e Roma' : Adesso vede un futuro per roma a patto che non proceda "con questa amministrazione", mentre il suo di futuro è lontano dalla politica "o almeno da questa politica". Attacca i suoi ex colleghi di ...

Ignazio Marino : "Renzi e Orfini hanno rovinato il Pd e Roma" : "Non ho nulla da perdonare o critiche da accettare da chi ha portato alla rovina il Pd consegnando Roma e il Paese al populismo": ad affermarlo è l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, intervistato da Repubblica dopo la sua assoluzione. "La chiusura dei circoli del Pd nella Capitale è stato il segnale di uno scollamento totale tra i vertici del partito e il territorio. Un isolamento che ho vissuto sulla mia pelle", ha spiegato ...

Roma - Orfini : “Non mi scuso con Marino - era inadeguato e la città era un disastro” : «Alcuni, compreso qualche dirigente del Pd, mi chiedono di scusarmi per la scelta di avere sfiduciato Ignazio Marino. Ovviamente non credo di doverlo fare, perché quella scelta l’ho assunta spiegando fin dal primo momento che non era legata all’inchiesta. Marino non era adeguato a quel ruolo, stava amministrando male Roma, la città era un disastro»...

Roma - Orfini : 'Non mi scuso con Marino - era inadeguato' : Va ricordato, tuttavia, che Zingaretti proviene dalla stessa area politica da cui proveniva anche Marino, quella che faceva riferimento a Goffredo Bettini, deus ex machina della candidatura del ...

