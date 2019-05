Roma | nuova differenziata per altri 22mila residenti a Ponte di Nona

Casting per la nuova edizione di Italia's Got Talent e per uno short film da girare a Roma : Sono state fissate le date di alcune selezioni ufficiali per il programma televisivo Italia's Got Talent. A tale proposito, per il prossimo mese di giugno si terranno due giornate di Casting a Roma e due a Rimini. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di due attori per un interessante cortometraggio dal titolo C'eravamo tanto amati: Gianni vs Mario, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma....Continua a leggere

Inaugurata a Roma la nuova 'casa degli 007'. Conte : 'Intelligence è e rimarrà presidio di democrazia' : stata Inaugurata a piazza Dante nel quartiere multietnico dell'Esquilino a Roma, la nuova "sede unitaria del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", in pratica la casa degli 007. ...

Roma - nuova illuminazione per colonna Immacolata : In piazza Mignanelli si è svolta la suggestiva cerimonia di illuminazione permanente della colonna dell'Immacolata. Grazie a Bruno Vespa.

Decreto crescita : così può cambiare tra nuova rottamazione - salva Roma e tutele ai rider : Il provvedimento - in aula a Montecitorio dalla prima settimana di giugno - potrebbe incamerare misure di peso come la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle fortemente voluta dalla Lega, ma anche modifiche alle norme salva Roma, questa volta su spinta dei Cinque Stelle. ...

Rita Pinci è la nuova responsabile dell'inserto "Donne Chiesa Mondo" dell'Osservatore Romano : Rita Pinci è la nuova responsabile dell'inserto "Donne Chiesa Mondo" dell'Osservatore Romano. La giornalista arriva da Tv2000, ha lavorato ad Huffpost Italia e diretto il magazine Specchio de La Stampa. È stata vicedirettore dei settimanali Panorama e Chi. Prende il posto di Lucetta Scaraffia. Il primo numero firmato dalla nuova squadra sarà in edicola già a maggio."Sono felice di questo incarico, è una cosa ...

Disabilità visive : una nuova e promettente tecnica messa a punto al Policlinico Gemelli di Roma : Una stimolante e promettente ricerca, già arrivata alla fase di test, è stata condotta dai ricercatori e medici dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. E’ stato dimostrato che un piccola scossa elettrica ben diretta verso la la retina e il nervo ottico sarebbe sufficiente per suscitare miglioramenti visivi nei casi di ipovisione più o meno grave. A parlare i risultati dello ...

Rita Pinci nuova coordinatrice del mensile Donne Chiesa Mondo dell'Osservatore Romano : Rita Pinci è la nuova coordinatrice dell'inserto mensile dell'Osservatore Romano "Donne Chiesa Mondo". Lo comunica lo stesso quotidiano che annuncia che il mensile uscirà regolarmente nel mese di maggio. "Sono felice di questo incarico, è una cosa che non mi aspettavo e inizialmente sono rimasta sorpresa dalla proposta del direttore de L'Osservatore Romano, Andrea Monda", ha dichiarato Pinci. "Sia perché ha pensato a me ...

The Elder Scrolls Online : Elsweyr introdurrà la nuova classe dei NegRomanti : A Elsweyr piove sul bagnato. Non bastavano i draghi a minacciare dall'alto nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online, il terrore arriva anche dal basso con i non-morti che risorgono per gentile concessione della nuova classe Negromante, in arrivo con The Elder Scrolls Online: Elsweyr, già provato in anteprima.Qui sotto, potete vedere il trailer dedicato alla nuova classe: "le anime e i corpi dei caduti sono ai vostri ordini grazie al ...

Maglia Roma 2019-2020 - la possibile nuova casacca dei giallorossi [FOTO] : Non è ancora tempo di dire addio alla stagione in corso che già si pensa a programmare la prossima. Sul mercato ma non solo. E così, come già accaduto per alcune squadre (vedi la Juve, su cui si è scatenato il dibattuto), anche la Roma pensa alle maglie per la prossima annata. Da qualche ora circola un’indiscrezione, sui social, in merito alla possibile seconda casacca giallorossa per il 2019-2020. La fotografia in basso mostra lo ...

Nella 'nuova' Roma non conta la quantità del possesso palla - ma la qualità : Diceva il Barone. 'Se la palla l'abbiamo noi, gli altri non possono segnare'. Anticipava, Nils Liedholm, l'importanza del possesso palla anche se, ormai quasi quaranta anni fa, il dizionario del ...

'MUSSOLINI PER MILLE ANNI'/ Striscione Forza Nuova a Roma. Predappio - omaggio al Duce : Mussolini per MILLE anni. Forza Nuova ha esposto un mega Striscione a due passi dal Colosseo per ricordare l'anniversario della morte del Duce

