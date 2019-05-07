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Roma e Lazio meno 26 punti | i numeri mettonio a nudo il flop delle romane

Roma e Lazio meno 26 punti | i numeri mettonio a nudo il flop delle romane La deludente stagione di Roma e Lazio può essere spiegata anche con le statistiche. Il confronto con il ...

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Roma e Lazio meno 26 punti, i numeri mettonio a nudo il flop delle romane (Di martedì 7 maggio 2019) La deludente stagione di Roma e Lazio può essere spiegata anche con le statistiche. Il confronto con il campionato precedente dopo 35 giornate è impietoso, pur se non ancora definitivo. Ci dice, per ...
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twitterAgenzia_Ansa : Nuove proteste a Roma per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. In strada a Casal Bruciato cittad… - Guillaumemp : Con questa favola Atalanta, non regge più il discorso delle rose. Quando hai un club con un progetto chiaro + un al… - MatteoPedrosi : #MilanBologna 2-1 3 Inter 63 4 Atalanta 62 5 Milan 59 6 Roma 59 7 Torino 57 8 Lazio 55 36^ #Inter-Chievo… -

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