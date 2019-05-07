Roma e Lazio meno 26 punti | i numeri mettonio a nudo il flop delle romane

Agenzia_Ansa : Nuove proteste a Roma per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. In strada a Casal Bruciato cittad… - Guillaumemp : Con questa favola Atalanta, non regge più il discorso delle rose. Quando hai un club con un progetto chiaro + un al… - MatteoPedrosi : #MilanBologna 2-1 3 Inter 63 4 Atalanta 62 5 Milan 59 6 Roma 59 7 Torino 57 8 Lazio 55 36^ #Inter-Chievo… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, TRAFFICO ATTUALMENTE REGOLARE SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIRZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA MENTANA E TOR LUPARA IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREIZONE DELLA TANGENZIALE EST A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO INCOLONNAMENTO SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E APPIA E TRA PONTINA E LA Roma-FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA AURELIA E LA Roma-FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO TRA ...
On Air : Lazio e Roma - rischio flop. Calcio - la lista dei baby d'oro : baby d'oro - Il Cies, l' Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport , ha stilato la lista dei talenti del domani. Guida la classifica Jadon Sancho , esterno inglese del Borussia Dortmund , ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E TRA PRENESTINA E TIBURTINA INCOLONNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E APPIA E TRA ARDEATINA E PONTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA E TR LA CASSIA BIS E LA TRIONFALE CODE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PONTINA ANCHE PER INCIDNETE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASILINA E TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PONTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA E CASILINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 497, STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 497, STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE. PASSIAMO AL RACCORDO, TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IJN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. PROBLEMI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VEROLI IN DIREZIONE SORA. ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IJN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VEROLI IN ...