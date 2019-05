Roma | Conte ha detto no | il favorito adesso è Giampaolo

Antonio Conte - la confessione a Veltroni sul suo futuro : "Non vado alla Roma. E per la Juve..." : Sulla panchina della Roma la prossima stagione non ci sarà Antonio Conte. È lo stesso allenatore ad allontanare l'ipotesi in un'intervista alla Gazzetta dello sport realizzata da Walter Veltroni: "Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due anni in cui sono stato ct azzurro; all'Olimpico senti

Conte : "No alla Roma. Voglio una squadra pronta per vincere subito" : Conte si sta concedendo volentieri a giornali e tv in quest'ultimo periodo e ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha dato indicazioni importanti sul suo futuro, scartando la Juventus: 'Tornare ...

Roma - i piani dopo il no di Conte : c'è l'ipotesi Gasperini : James Pallotta, 61 anni. ANSA E ora cosa succede? E adesso che Conte ha detto no, chi sarà il futuro allenatore della Roma? La domanda a Roma se la fanno un po' tutti, ad iniziare probabilmente dai ...

Conte : 'Amo Roma - ma non posso allenarla ora. Io voglio vincere...'. La delusione di Totti : Conte ricorda la promessa fatta ad Agnelli al tempo in cui arrivò alla Juventus: 'ci vorrà tempo, ma l'obbiettivo è tornare sul tetto del mondo'. Poi spiega: 'Non sono riuscito a completare la ...

Conte : Roma? oggi condizioni non ci sono - Juve? c'e' Allegri : In quel 60% di possibilità di tornare a lavorare in Italia non c'e' la Roma. Antonio Conte, intervistato dalla "Gazzetta dello Sport".

Roma - i piani dopo il no di Conte : potrebbe restare Ranieri : Il borsino attuale però dà le sue quotazioni in netta ripresa nel mondo Chelsea, dopo la qualificazione acquisita alla prossima Champions e un'Europa League ancora da poter vincere. In caso di ...

Il futuro di Antonio Conte : "Roma? Ora non ci sono le condizioni. Juve? Allegri sta facendo bene ma..." : Dalla sua infanzia a Lecce all'arrivo alla Juve come giocatore prima, e poi come allenatore e ancora del calcio come mix di arte e scienza. Conte ha parlato anche del suo futuro da allenatore, ...

Roma - Totti medita l'addio. Caos dopo il "no" di Conte : Francesco Totti può lasciare la Roma. La voce sta circolando con forza nelle ultime ore dopo il no di Conte, l?allenatore scelto proprio dall?ex capitano per ridare entusiasmo alla...

Roma - il no di Conte scatena i tifosi : 'Visto? Non siamo vincenti' : Per la cronaca Stefano è De Martino, associato nell'immaginario alla Juventus, il grande amore di Conte. I VIDEO DI GAZZETTA TV presenti - Proprio la Juventus sarà il prossimo avversario della Roma, ...

Conte : 'Roma ora no - Juve un domani mai dire mai' : Conte ricorda la promessa fatta ad Agnelli al tempo in cui arrivò alla Juventus: "ci vorrà tempo, ma l'obbiettivo è tornare sul tetto del mondo". Poi spiega: "Non sono riuscito a completare la ...

Conte Roma - arriva il no : “Oggi non ci sono le condizioni” : Conte Roma – Nella prossima stagione non sarà Antonio Conte ad allenare la Roma. E’ lo stesso ex ct azzurro a smorzare le voci delle ultime settimane, di un suo possibile approdo sulla panchina giallorossa. In una intervista a Walter Veltroni per la Gazzetta dello sport. -> LEGGI ANCHE: Conte Roma, Totti a Le Iene: […] L'articolo Conte Roma, arriva il no: “Oggi non ci sono le condizioni” proviene da Serie A ...

Antonio Conte : 'Ritorno alla Roma? Non ora - ma la allenerò' : Antonio Conte. In un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, si rivela a Walter Veltroni rispetto al suo futuro, ed ecco che il grande tecnico voluto da tutti, ex Juve ed ex Chelsea , lascia ampio spazio alle sue argomentazioni, e anche qualche ...

Dall’Inter alla Roma - Conte ha le idee chiare : “ecco cosa devono garantirmi - altrimenti resto fermo” : L’allenatore pugliese ha parlato del suo futuro, svelando quelle che sono le sue richieste per poter dire sì ad un progetto Il periodo di riposo potrebbe essere arrivato al capolinea, sono molte le squadre che seguono Antonio Conte, allenatore ambito ma attualmente fermo. L’ex Chelsea è alla ricerca di un nuovo progetto da sposare, ma la condizione per farlo è chiara: avere la possibilità di vincere. Conte – ...