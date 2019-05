Roma | alloggio Casal Bruciato a famiglia rom Impiccateli | CasaPound vs Asia

ilsussidiario

(Di martedì 7 maggio 2019), scontri aperpopolare dato a. 'tutti', caos in piazza traUsb

misspassinella1 : RT @Chiappuz: #iovadoaTorino cercate di andare anche a Roma, c’è da convincere, argomentando, casabau a non menare una famiglia Rom assegna… - andrealaiena : RT @MO_progressi: Where the Hell is MO'? Finalmente sveliamo anche il luogo dell'evento! #MO2019 si terrà allo @IED_Roma, l'11 e il 12 magg… - gattozeki : #Casapound occupa che abusivamente uno stabile del comune di Roma, cerca di bloccare una famiglia che ha avuto lega… -